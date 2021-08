Turismo internacional en México recibió más ingresos en junio

En los resultados de las encuestas de los Viajeros Internacionales, el Inegi dio a conocer esta mañana que el país captó mil 978 millones de dólares por el gasto que realizaron los visitantes del exterior, pues el turismo internacional en México obtuvo más ingresos el pasado mes de junio.

De acuerdo a los resultados, el mejor mes de la historia fue junio de este año 2021 en cuanto a divisas turísticas, los números superan ligeramente el récord anterior que fue de mil 977 millones de dólares que se registraron el pasado mes de junio del 2019 antes de la pandemia mundial por COVID-19.

En La Verdad Noticias te compartimos el pasado mes de febrero que en el 2020 México tuvo su peor año con el turismo internacional, así lo informaron Sectur y el Inegi, pues el país sufrió un desplome histórico por la pandemia, pero ahora han revelado cuál fue el mejor mes de este 2021.

Turismo internacional de México recibe más ingresos

En la mañana de este 10 de agosto, Miguel Torruco, secretario de Turismo, mencionó que el turismo internacional en México se recupera más rápido que otros países ya que no se ha prohibido la llegada de vuelos de ninguna nación, pues 7 de cada 10 dólares corresponden a viajeros de Estados Unidos.

Por otro lado, los sondeos del Inegi, revelan que el país recibió 3.1 millones de turistas internacionales en el mes de junio de este año, pues Los Cabos y Puerto Vallarta reciben más turistas antes de la pandemia mundial y Cancún se mantiene cerca de igualar aquellos niveles.

De acuerdo al reporte de Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), México aprovecha el destino cercano y abierto para los turistas de la Unión Americana sin restricciones. Mientras que la consultora advierte la posibilidad en la recuperación de llegadas a los destinos mexicanos.

En abril del año pasado y en mayo de 2020 no se recibió ni un sólo dólar por concepto de cruceristas, por lo que ahora el país recibió 16 millones de pesos debido a las visitas de los viajeros. Recordamos que el Adventure of the Seas fue el primer crucero en visitar territorio mexicano.

Cabe mencionar que el COVID-19 causó consecuencias en el turismo en México así como en otros lugares del mundo, ya que millones de negocios tuvieron que cerrar sus puertas lo que disminuyó empleos e ingresos económicos, de igual forma hubo una disminución con respecto al turismo.

¿Qué es el turismo internacional?

Turismo en México

El turismo internacional son las actividades realizadas por visitantes del exterior, pues viajan a un país diferente de aquel en el que residen normalmente para conocer diferentes lugares y hospedarse algunos días, semanas o incluso meses, por lo que la llegada de extranjeros a México ha ocasionado más ingresos.

Debido a la pandemia por COVID-19 ocasionó estragos en la economía mundial, pero recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) dio a conocer que el turismo internacional en México marcó repunte del 211 por ciento interanual en junio.

