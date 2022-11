Tunden a reportera por selfie tras accidente de tráiler; "no hay tragedia", responde

Una reportera ha causado gran controversia, pues se tomó una selfie tras accidente de un trailer y la presumió en redes sociales, lo que desde luego indignó a los internautas quienes la tacharon de insensible.

La protagonista de esta historia es la reportera de Foro TV, Lízbeth Hernández, quien se tomó una selfie tras un accidente registrado en la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, de la CDMX.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un tráiler circulaba a exceso de velocidad y terminó por impactarse contra un árbol, por lo que quedó sobre la banqueta y atravesado a media calle, mientras el árbol fue derribado.

La criticaron por selfie tras accidente

Estos fueron algunos de los mensajes que recibió la reportera

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la reportera compartió la fotografía, en la cual se le observa posando, mientras al fondo se observa el brutal accidente, la imagen estuvo acompañada del texto "¡Buen día, buen viernes!", pero como era de esperarse ni la foto, ni su comentario agradaron a los internautas.

Tras realizar la publicación, los usuarios “explotaron” en redes sociales, pues en seguida empezaron a comentar criticando a la reportera, tachándola de poco profesional e insensible.

“Que poco profesional esa selfie”, “Que insensibilidad de persona”, “Nuevo meme de selfie en el ataúd?” fueron algunos de los comentarios.

Así mismo, destacó otro en el que se podía leer: “No mam..!! dale los buenos días al chofer que se accidentó o a las personas de las casas que tienen daños…que poca ética y empatía”.

¿Cuál fue la respuesta de la reportera?

Internautas criticaron a la reportera por la selfie

Tras todos los comentarios en su contra, la reportera no se quedó callada, pues compartió otro tuit donde aseguró que el accidente no dejó ningún muerto, asegurando que por lo tanto “no hay tragedia”. En su publicación la reportera que se tomó la selfie tras accidente escribió: "A ver : No hubo muertos, no hubo heridos, no hay tragedia. ¡No conduzcan a exceso de velocidad! Ya descansen", pero esta respuesta tampoco fue del agrado de los internautas.

