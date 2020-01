Tumor cerebral AMENAZABA la vida de un mujer; Médicos del IMSS la salvaron

Una mujer de 41 años de edad, identificada como Griselda Uriarte Uribe, fue operada y salvada por médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa; la madre de familia tenía un tumor cerebral que amenazaba su vida.

De acuerdo con lo que contó la fémina, quien además es madre de familia, a finales de noviembre del año pasado, comenzó a sentir dolores de cabeza muy fuertes y constantes, por ello optó por ir al médico.

Recibió medicación pero los malestares no paraban, pues los fuertes dolores de cabeza eran cada vez más constantes. Fue necesario acudir a urgencias.

Guiándose de sus síntomas, los médicos del IMSS le mandaron a realizarse un estudio de radiodiagnóstico, un tumor cerebral que medía aproximadamente 7 centímetros de diámetro era lo que amenazaba la vida de Griselda.

“Me daban poca esperanza de vida, se me presentaron muchas complicaciones. El 31 de diciembre me operaron. Cuando supe que me iban a operar aquí, me dio una felicidad enorme”

Para Griselda, esto significaba una segunda oportunidad de vida, por ello agradece eternamente que los médicos hayan decidido intervenirla quirúrgicamente.

El médico neurocirujano Saúl García, adscrito al Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Culiacán, Salúl Hurtado García, declaró que el tumor que padecía la mujer, era una peligrosa amenaza para su vida, pues estaba oprimiendo su cerebro.

“pudimos hacer la cirugía de la señora gracias a la adquisición reciente de un microscopio quirúrgico, porque sin este equipo no hubiese sido posible”.

Cabe mencionar que este tipo de procedimientos sólo se realizan en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), se envían pacientes con padecimientos parecidos a Ciudad Obregón, Sonora o a Jalisco.

