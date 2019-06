Trump se RINDE ante AMLO; "me gusta, quiero reunirme con él"

Por primera vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió una entrevista para un medio de habla hispana y en ella, dijo que no quiere aranceles para México, pues Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le agrada y quiere reunirse con él.

Dijo además, que gracias al acuerdo entre México y Estados Unidos, firmado por representantes de ambos países en Washington, México ya es su amigo.

“No es que yo gané, México también ganó con este acuerdo”, de esa forma, defendió la nueva política migratoria.

Trump, también fue cuestionado por Telemundo, sobre como considera a México; ¿aliado o enemigo?

“Esta semana lo considero amigo”, dijo Trump, riéndose. “Han estado haciendo un trabajo excelente. Firmamos una acuerdo la semana pasada, colocaron 6 mil efectivos en su frontera sur, hasta ahora están haciendo un buen trabajo”, opinó.

Parecer se que cada semana, decide quien es su amigo y quien su enemigo, pues lo cuestionaron sobre ello y respondió “hay que ver que pasa”.

Dijo que si México quiere, puede ponerle un freno definitivo a la migración que se dirige a Estados Unidos, pues calificó el movimiento centroamericano como “enorme”; festejó los acuerdos logrados para frenar la imposición de aranceles a productos mexicanos.

“Tenemos acá los ilegales que están entrando. México ha sido maravilloso en la última semana y media, firmamos el acuerdo hace una semana y media, han cumplido con él muy bien. Si no hubiera sido así hubiéremos impuesto sanciones”, expuso.

Por otro lado, aseguró que él no gana, porque México, “no necesitaba tener a millones de personas cruzando por el país”.

“Parece que México está haciendo un excelente trabajo por México y por Estados Unidos por ahora, pero ha pasado solo una semana y media” dijo Trump cuando lo interrogaron sobre si México hace el trabajo sucio de Estados Unidos en la frontera sur con Guatemala.

“No, no es el trabajo sucio. Es un trabajo de México. No se debe permitir que la gente cruce por México hacia nuestro país. No tiene ni siquiera que estar en México. Mexico está devolviendo gente a Honduras, a otros lugares, a El Salvador. Los está devolviendo y hasta ahora lo están haciendo muy bien, por so no están impuestos los aranceles y no quiero los aranceles para México, sería extremadamente costoso, creo que no podrían costearlo”.

Con información de SinEmbargo.