Truco para usar internet en la calle si se te terminaron los datos

Mantenernos conectados a internet en la actualidad es sumamente útil, más en las ocasiones donde nos encontramos fuera de casa y nos quedamos sin datos, para esto existe un truco que puedes aplicar.

Las compañías telefónicas cuentan con paquetes pensados precisamente para que quienes siguen este ritmo de vida cuenten con un plan que les permita navegar durante todo el día, sin importar en dónde se encuentren.

Pese a ello, en ocasiones es complicado llevar un control exacto de los datos consumidos, por lo que cuando los usuarios prestan atención a este aspecto, muchas veces se topan con la sorpresa de que han consumido todo el internet que tenían disponible.

¿Cómo conectarte a internet sin datos?

Ante estas circunstancias, y si no es posible realizar una recarga o la fecha de corte aún no llega, existen distintas alternativas que nos permitirán continuar navegando, incluso si no hay una red Wi-Fi cerca. Te contamos de este truco para usar internet sin tener datos.

Lo primero que debemos decirte es que dependiendo de tu móvil y su sistema operativo, este truco puede o no funcionar. Esto se debe a que hay configuraciones que algunos modelos no tienen incluídas y son necesarias para poder llevar a cabo este procedimiento.

Si te quedaste sin datos y cerca de ti no hay una red WiFi disponible, todavía hay una posibilidad más de no quedarte incomunicado, siempre y cuando tengas un amigo o persona cerca de ti que sí cuente con internet y esté dispuesto a compartirlo contigo.

¿Cómo compartir datos móviles?

Para lograrlo pídele a quien te prestará sus datos que ingrese a la configuración de su móvil y enseguida seleccione al apartado “anclaje de red” o “zona WiFi”. Una vez dentro, deberá activar la opción de compartir internet.

En tu móvil, entra a las redes WiFi como normalmente lo harías y elige la que tenga el nombre de tu amigo o bien, de su celular. Ingresa la contraseña que haya establecido y listo. Tanto la contraseña como el nombre de la conexión WiFi aparecerán en pantalla.

