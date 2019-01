Tres funcionarios de Pemex a juicio por huachicoleo y lavado de dinero

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Alejandro Gertz Manero, encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que tres altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) irán a juicio tras ser vinculados por robo de combustible.

Getz Manero detalló que el caso ya lo tiene el Poder Judicial, por lo que ahora están a la espera de la fecha de audiencia.

“Cuando se tenga la fecha y nombre del juez, se va a hacer saber, hasta donde se pueda, para que no vaya a ser un problema”, dijo en la conferencia habitual de AMLO.

Por el momento, la PGR ha abierto mil 700 carpetas de investigación por huachicoleo y se han recuperado 4.5 millones de barriles de combustible.

Santiago Nieto, secretario Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que se están realizando las investigaciones correspondientes para detectar a las gasolineras con reportes sobre huachicoleo.

Afirmó que en muchas gasolineras las ventas superar a las compras que realizan a Pemex y que se han detectado al menos 10 mil millones de dólares blanqueados relacionados con el huachicoleo.

Precisó que hay cinco casos específicos que ya han sido llevados ante la Procuraduría General de la República: se trata de empresarios, pero también de un ex funcionario de Pemex, un ex Diputado local y un ex Edil.

De acuerdo con el secretario, el primer caso, de estos cinco, se registraron operaciones de depósitos y retiros que ascienden a los más de 81.7 millones de pesos; en otro, relacionado con un empresario, a más de 157.4 millones de pesos; en el del exdiputado local, a más de 387.1; y en el del exfuncionario de Pemex, a 27.1.

Sin embargo, en el caso del expresidente municipal, Nieto Castillo informó que hay dos cifras: una que oscila en los 230.9 millones de pesos y otra en12.4 millones de dólares.