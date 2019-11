Tren le AMPUTA las piernas y muere en Ecatepec

Trágica muerte tuvo un hombre al ser arrollado por el tren a la altura de la colonia Cardonal Xalostoc, en Ecatepec; las autoridades detallaron que perdió las dos piernas y a consecuencia de ello, perdió la vida.

Todo parece indicar que el tren circulaba por las vías que se ubican entre las avenidas Ferrocarril y Tizos, y lamentablemente, arrolló a un hombre quien perdió la vida de manera instantánea, ya que el tren, le amputó ambas piernas.

De momento, se desconocen los datos del ahora occiso, pero detallaron el cuerpo quedó tirado sobre las vías del tren tras ser arrollado.

Así mismo, varios policías llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la zona; además, solicitaron la presencia de una ambulancia al percatarse de que el hombre no tenía sus piernas y lo rodeaba un enorme charco de sangre.

Por tal motivo, paramédicos de Protección Civil llegaron en auxilio del hombre, pero cuando revisaron al sujeto, ya no había nada que hacer, pues no contaba con signo vitales, por lo que no hubo más que certificar el deceso.

Personal de la Fiscalía acordonó el área para llevar a cabo los respectivos peritajes que corresponden y para dar la orden de levantamiento del cuerpo.

De momento las autoridades no han brindado más detalles acerca de la identidad del hombre; tampoco se sabe la edad del hombre.

Fue llevado al Servicio Médico Forense, se espera que cuando logren identificarlo, acudan a algún familiar del hombre.

