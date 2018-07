Tren Maya conectará México desde Palenque hasta Cancún.

Rogelio Jiménez Pons quien será el nuevo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), desde donde se coordinará todo lo referente al “Tren Maya”, proyecto que arrancará a partir de diciembre de 2018, cuando de inicio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Jiménez Pons, comentó que la intención es generar una infraestructura que permita transportar de la forma más cómoda y divertida a grupos importantes de turistas que actualmente llegan a la zona norte de la península, principalmente a Cancún, el cual tiene una gran derrama de pasajeros y visitantes a partir de su importante aeropuerto, el cual es el segundo aeropuerto del país que recibe más visitantes extranjeros.

Comentó de igual forma que “gracias a Cancún se ha venido desarrollando de norte a sur todo lo que es la Riviera Maya”, también dijo que “la intención es que si tenemos un sistema de transporte eficiente, cómodo y divertido, podamos generar en la parte sur de la península y hasta Palenque, los atractivos necesarios para que jalen esos flujos turísticos”. Así mismo dijo que lo que se espera es que esos flujos turísticos permitan ir desarrollando nuevas alternativas, nuevos atractivos en la zona, que sirvan para desarrollar y detonar el potencial de las zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y el sur de Quintana Roo.

La intención del tren

Señaló Jiménez Pons, que “la intención de este proyecto es que permite conectar el norte de Quintana Roo que actualmente tiene muchos turistas, llevarlos hacia el sur de mejor forma; ya que Cancún es determinante en llevar gente para Chichen-Itzá, actualmente son cerca de arriba de 3 millones y a Tulum arriba de 4 millones anuales”, de esta forma dijo que la intención es llevar todos estos flujos que lleguen hasta abajo, generando los atractivos paralelamente a la ruta del tren.

Los detalles de cómo será el “Tren Maya”

Mediana velocidad, la máxima será 160 kilómetros por hora

No es un tren eléctrico (para no dañar a la fauna)

Será de biodiesel

Híbrido

De bajo nivel de contaminación

Que tenga la “norma de California” (la más exigente a nivel mundial)

Dos tipos de trenes

Los primeros trenes de la madrugada llevarán pasajeros, vagones exclusivamente para pasajeros, para personas que viven en Cancún y tienen su trabajo a lo largo de la Riviera Maya.

El otro tipo de trenes serán propiamente turísticos, ya sea vagones particularmente preparados para que tengan camarotes, restaurantes e inclusive podrían haber algunos vagones que sean de información arqueológica y ecológica. Serían una serie de vagones distintos, se ha hablado con algunos grupos operadores de Quintana Roo, de tiendas con famosos centros de diversión, para que ellos puedan tener algún tipo de vagón particular para sus servicios turísticos.

Doble vía

Los primeros kilómetros de entorno a Cancún hasta Tulum serían doble vía.

Vía sencilla

Esta vía iría de Tulum hacia Calakmul-Palenque. En Palenque hay un tren que llega hasta Escárcega y sube hacia Mérida, pero exactamente antes de llegar a Escárcega se daría vuelta hacia el Oriente para adentrarse hacia la zona de Calakmul y a la frontera con Guatemala, pasando así por Balancán y Tenosique, Tabasco.

Otros puntos que atravesará el “Tren Maya”

Dentro de Quintana Roo, además de los puntos clave que son Cancún y Tulum, también pasaría por la "Laguna de Bacalar" en especial en estos momentos que cerca de Bacalar se encontró un yacimiento maya importante, una ciudad nueva maya que está por desarrollarse. Así mismo, también pasaría por Chetumal, Carrillo Puerto, paralelo a la carretera hasta llegar a Xpujil, el cual tiene atractivos importantes cerca como el Chicaná. Baja hacia Campeche para llegar cerca de Calakmul y de ahí avanzar hacia Tenosique y Balancán en Tabasco y llegar a su punto final que es en Palenque, Chiapas.

La idea según Rogelio Jiménez Pons es desarrollar infraestructura turística en lugares como Calakmul y la zona entre Balancán y Tenosique de igual forma que ampliar la oferta para Palenque al mismo tiempo que se desarrolle la obra del tren.

"Sería para el cuarto año de gobierno que esté operando el tren, aunque se inicien todos los trabajos en diciembre de este año, debido a que son 907 kilómetros, no es distancia breve. En términos técnicos empezamos por el lado de Palenque, o sea va del Centro hacia la Península, aunque sabemos que la mayor demanda son la parte Norte, la relación entre Tulum y Cancún", informó Jiménez Pons.

El recorrido será de 9 horas de Palenque a Cancún. “Hemos sido cuidadosos de prever las alternativas que tenemos ante esto (derechos de vía), toda obra tiene sus grados de dificultad en sus puntos de riesgo, y hay que ir agotando todo, los debemos confrontar, hay que darle a los puntos de riesgos alternativas, no quedarnos con una sola posibilidad, obviamente los términos no tienen mucha versatilidad porque tienen ciertas limitaciones, pendientes muy limitadas, curvas también muy limitadas, no puede haber grandes riesgos bajaría demasiado el rendimiento del tren”. El costo se divide en dos partes: La infraestructura está pensada que va a costar alrededor de 75 mil a 80 mil millones de pesos, más los equipamientos adicionales son otro tipo de inversiones donde está muy involucrado el sector privado.

"Hay posibilidades de crear un esquema de Asociación Pública Privada (APP), otros esquemas de financiamiento, pero inicialmente se cuenta con recursos del Estado y del Gobierno Federal para iniciar este proyecto, iniciarlo pero no significa que se dé todo el porcentaje con dinero solamente del Estado", dijo.