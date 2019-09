Tras una publicación en Facebook padre encuentra a su hijo desaparecido

Conmovedor momento vivieron padre e hijo, luego de reencontrarse en un Parque de San Luis Potosí tras pasar cinco años, que el joven identificado como Julio se encontraba en calidad de desaparecido.

El padre relató para un medio local que el joven fue reconocido por sus familiares en redes sociales, luego dieron con una publicación en la cual se señala que Julio mendigaba en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

En la imagen que circuló por Facebook, se observa al joven deambulando por las calles de dicha entidad; la fotografía fue captada por el potosino Julián Martínez, para un concurso de fotografía.

El padre sostuvo que la última vez que tuvo contacto con su hijo fue en diciembre de 2014, en donde compartieron por la cena navideña, como despedida.

Por lo que la enterarse que su hijo estaba con vida, el hombre no dudo ni por un momento el tomar un autobús y viajar más de 30 horas de Chiapas, para reencontrarse con su hijo.

Indigente se reencuentra con su padre por casualidad en un parque de SLP

Julio se encontraba en una de las calles del centro de San Luis Potosí, por lo que tomado por sorpresa por su progenitor, a quien reconoció enseguida.

“Estoy muy agradecido con toda la lente de San Luis, mucho. Con las personas de los mercados Hidalgo y República, porque le daban un taco a mi hijo; lo primero que me pasó cuando nos vimos, es que le agachó la mirada, me acerqué y le levanté la cara, le dije: ¿Julio? A lo que me respondió ‘no soy Julio, soy Julia’ y en seguida lo abracé”, relató el padre para un medio local.

De acuerdo a los usuarios de redes, el joven fue captado en diversas ocasiones deambulando en las calle, vestido de mujer, buscando comida y hasta durmiendo en el suelo.

Tras un revisión médica se informó que le joven padece de problemas mentales, sin embargo, señalaron que con un buen tratamiento adecuado podría recuperar su condición.

El joven regresó a Chiapas de donde es originario en compañía de su padre, en donde le espera un futuro comprometedor.