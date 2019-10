Tras tiroteo en Sinaloa, crean el hashtag #FuerzaCuliacan

No es Iraq, no es Siria, tampoco Afganistán, es Culiacán Sinaloa, está claro que estamos en una de las peores crisis de inseguridad y descontrol del país.



La estrategia de los abrazos y los no balazos no ha funcionado, tampoco acusarlos con sus mamás. #FuerzaCuliacan pic.twitter.com/xX3b1KDECz