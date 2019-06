Tras pregunta machista, esto es lo que respondió AMLO sobre los uniformes neutros

Tras la pregunta machista de un periodista sobre la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Cuidad de México (CDMX) de los uniformes neutros, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó hablar sobre el “polémico” tema.

El periodista le preguntó a AMLO en su habitual conferencia mañanera realizada en el Salón Tesorería del Palacio Nacional que sobre esta nueva reforma en preescolar y educación básica: “¿No considera usted que se está yendo al extremo cuando es la propia autoridad, el gobierno quien autorice o permita esta nueva modalidad, sobre todo en niños preescolar y básico que aún no pueden decidir sobre ellos mismos?”.

Ante esta pregunta, que muchos de los usuarios en redes sociales consideraron machista, López Obrador contestó que es muy respetuoso al respecto.

“Yo no voy a manifestarme en esta decisión que tomaron en el gobierno de la Ciudad de México, porque son temas muy polémicos y soy respetuoso, voy a respetar a quienes piensan que está bien y a quienes piensan que está mal, no voy a pronunciarme”, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, se le preguntó a AMLO si la nueva modalidad de uniformes neutros se implementará en otros estados a parte de la Ciudad de México (CDMX), AMLO respondió que se necesitaría conocer la oponían de todos, ya que no impondrá nada.

“Lo que no me gusta es imponer las cosas aún cuando se tenga mayoría no se debe de imponer nada; nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, prohibido imponer”, declaró el presidente López Obrador.

UNIFORMES NEUTROS

Sheinbaum presentó el nuevo programa de “uniforme mixto”, el cual permitirá a las niñas y niños que asisten a escuelas públicas y privadas de la CDMX decidir que prenda usar como uniforme escolar.

