Tras huracán Roslyn en Nayarit, gobernador propone construir subterráneos

La construcción de refugios subterráneos en las zonas de mayor riesgo de impacto, protegerían a los habitantes de los huracanes que azoten en la entidad, expuso el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

En conferencia de prensa, el mandatario local planteó la reubicación de viviendas que se encuentran en mayor peligro ante estos fenómenos climatológicos.

"He enviado indicaciones al IPROVINAY, que hagamos una inversión durante estos años que me toque a mí, de carácter social para mejorar la ubicación de las viviendas, y no sería malo pensar en que estuviéramos haciendo resguardos para ese tipo de casos; lo que se hace en base a los tornados en Estados Unidos, lugares subterráneos, donde la gente pudiera resguardarse en este tipo de fenómenos", dijo.

Su propuesta se debe a las afectaciones que padecieron varias familias, principalmente en el norte de la entidad, tras el paso del huracán Roslyn, del que asegura, están iniciando trabajos de reconstrucción en la zona, donde las viviendas son de palma o de tierra.

Gobierno de Nayarit invierte para reconstrucción de viviendas

El gobierno local ha gastado entre 400 y 500 mdp con recursos propios para la reconstrucción de comunidades.

Según declaraciones del secretario general de gobierno, Juan Echegaray Becerra, el gobierno local ha gastado entre 400 y 500 millones de pesos con recursos propios para la reconstrucción urgente de comunidades, principalmente en techos y rehabilitación de viviendas.

El funcionario destacó que la prioridad para rehabilitar ha sido la cuestión de techos, y la Isla de Mexcaltitán, debido a que habrá un evento de paracaidismo internacional, en próximas semanas.

Destacó que fueron nueve mil 200 viviendas dañadas para las cuales, la Secretaría de Bienestar del gobierno de México está concluyendo los censos para solicitar material, ya sea en especie o recurso económico. Finalmente, el secretario de gobierno dijo que fueron dos los municipios más impactados, Rosamorada y Bahía de Banderas.

"Los más afectados fueron Rosamorada, y Bahía de Banderas, en el caso de Sayulita; aunque Santiago Ixcuintla también, Tecuala también, fueron ocho municipios pero estoy hablando de los dos más dañados; con mayor número de viviendas censadas con daños", concluyó.

Al menos 4 muertos tras el impacto del huracán Roslyn en México

El número de muertos por el huracán Roslyn.

El número de muertos por el huracán Roslyn, que azotó el oeste de México, aumentó a cuatro. Ocurrieron inundaciones, derrumbes y tormentas a raíz del huracán Roslyn, que también afectó algunas partes de los estados de Nayarit, Sinaloa y Jalisco.

Precisó que una de las 4 personas que perdieron la vida fue un policía que participaba en los trabajos de limpieza y sufrió un infarto, mientras que 2 mujeres y un hombre de 80 años perdieron la vida en accidentes por inundaciones y tormentas.

