Tras hackeo a Sedena, Senado prepara reformas sobre ciberseguridad

Luego del hackeo a Sedena, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, anunció que el Senado de la República ya está preparando una reforma en materia de ciberseguridad, para así evitar que México sea vulnerable en materia cibernética.

El senador aprovechó la oportunidad e hizo un llamado a cuidar la información delicada que se encuentra en manos de las secretarías de Estado, así mismo pidió que se dé mantenimiento a los sistemas de información.

“Hoy en México hay un problema serio con la seguridad en los archivos y en la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, que al parecer fue hackeado, intervenido por presuntos delincuentes”, indicó.

Debido al hackeo a Sedena, ya se alistan reformas de ciberseguridad

Se filtró información sobre la salud del presidente AMLO

Ricardo Monreal indicó que es “delicado” el ataque cibernético que sufrió la Sedena, por lo que aseguró que es importante llevar a cabo un plan para evitar que el país sea vulnerable frente a los grupos de interés y la delincuencia transnacional. Así mismo indicó que el Senado va a revisar y trabajar en el tema de ciberseguridad.

“En el Senado vamos a revisar todo el aspecto de ciberseguridad, cuyas iniciativas ya están listas para aprobarse y hemos avanzado en los acuerdos fundamentales”, señaló.

Recordemos que este viernes 30 de septiembre el presidente AMLO indicó que miles de documentos fueron extraídos de los servidores de la Sedena tras un hackeo. El mandatario indicó que entre la información robada están documentos sobre su estado de salud y los operativos de narcotráfico, además señaló que este mismo delito se ha presentado en otros países y que cree que son personas del extranjero las responsables.

“Extraen archivos. Son gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética. Tengo entendido que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que manejan desde el extranjero, que no es de México”, indicó el presidente.

¿Qué es la SEDENA y cuál es su función?

Se encarga del entrenamiento de las fuerzas armadas

Es un organismo que está bajo el poder ejecutivo nacional. Sus funciones principales son, a grandes rasgos, la organización y entrenamiento de las fuerzas armadas, la defensa de país y ayudar a la sociedad civil, sin embargo pese a que es un organismo de seguridad recientemente se presentó ciberataque. Ahora tras el hackeo a Sedena ya se están listando reformas de ciberseguridad.

