Tras el paro nacional #UnDíasSinMujeres, en redes sociales se crea #UnDíaSin Hombres

Tras la campaña #UnDíaSinMujeres en las redes sociales, que busca levantar la voz para demostrar el importante papel que juegan las mujeres en la sociedad, hoy apareció #UnDíaSinHombres.

El inesperado hashtag es la respuesta al paro nacional de las feministas que llevarán a cabo el lunes 9 de marzo; pero en lugar, serán ellos quienes no saldrán el martes 10 de marzo.

Las respuestas a la protesta no sólo ha sido polarizado, igual ha dividido de manera negativa; incluso, contribuído a la violencia hacia las mujeres. Expresiones misóginas, cinismo e intención de desestimar el discurso, es lo que se puede observar.

"Nada es prueba tan clara de la desconexión que tienen los onvres con la realidad de la violencia de género que el HT #UnDíaSinHombres. Neta cree que vamos a pedir perdón y rogarles que no lo hagan, que porfis salgan a la calle a seguirnos violentando", escribió una usuaria.

Otra usuaria, reflexionó: "No entienden nada alv. Su necesidad de protagonismo y falta de empatía me da tanto asco. Me sigue sorprendiendo lo mucho que les molesta que exijamos no ser asesinadas".