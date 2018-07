Tras derrumbe de Artz Pedregal, no autorizarán construcciones grandes.

Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que no autorizará ninguna construcción superior a los 10 mil metros cuadrados en lo que resta de la presente administración y tampoco se admitirán trámites de cambio de uso de suelo.

"Es un compromiso del cierre de administración. Si algunas (construcciones) ya están autorizadas y en proceso, pues ya no, pero puedes solicitar toda la información relacionada”, dijo.

En entrevista, el mandatario capitalino informó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) investiga la legalidad de la obra, es decir, que haya obtenido todos los permisos necesarios, así como la causa del colapso de la terraza para deslindar responsabilidades.

"Aquí existió un error humano, no lo hago como instancia de ataque o denostación, pero al no ser de la naturaleza, al no ser un tema controlado ni provocado, pues fue un error y hay que saber de quién fue”, comentó.