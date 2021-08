Tras amenazas del CJNG exigen protección para la periodista Azucena Uresti

Luego que el CJNG lanzara amenazas contra varios medios de comunicación y específicamente contra la comunicadora Azucena Uresti, se solicitó al Gobierno de AMLO protección para la periodista, pues su vida podría correr peligro.

A través de un video que empezó a circular en redes sociales el grupo criminal, mandó sus “respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión", pero al mismo tiempo les exigió que "no protejan en sus noticias" y que "sean parejos”.

Tal como hemos informdo en La Verdad Noticias que el grupo de narcotráfico ha amenazado a medios de comunicación que realizan las coberturas en Michoacán, donde el grupo criminal ha generado una ola de violencia principalmente por enfrentamientos con otra banda de narcotráfico.

CJNG amenazó a Azucena Uresti

En el video se hace una puntual amenaza a la periodista: “Azucena Uresti donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono” se escucha en el video.

Tras la amenaza en redes sociales usuarios han solicitado a las autoridades y al Gobierno de AMLO, protección para la periodista. En esta petición participaron periodistas e incluso políticos.

El ex presidente Felipe Calderon pidió que se garantice la seguridad de la periodista, pues en redes sociales indicó: “Mi solidaridad con Azucena Uresti, quien ha recibido amenazas de muerte directas y públicas, difundidas en redes sociales. Ya han sido hechas del conocimiento del Presidente López Obrador. Por lo delicado del tema él mismo debe hacerse responsable de su seguridad y de lo que pase”.

Por otro lado Carlos Loret de Mola indicó: “Solidaridad absoluta con Uresti y su equipo. Protección, cuidado y respeto a la libertad de expresión”

Así mismo Lilly Téllez solicitó al presidente que ordene la protección inmediata para la periodista “ante amenaza de muerte de parte del crimen organizado”. Otras personas que participaron en esa petición fueron el exsenador Javier Lozano, las periodistas Lourdes Mendoza, Ana Francisca Vega, Ana Paula Ordorica, Fernanda Familiar, Gabriela Warketin y Laura Sánchez Ley.

Tras las peticiones el vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, indicó que el Gobierno se encargará de tomar las medidas necesarias para proteger no solo a la periodista, sino también a los medios de comunicación.

“Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”, expresó en una publicación realizada en redes sociales.

¿Qué es CJNG en México?

Es un grupo de narcotráfico que se originó en Mexico

El Cártel Jalisco Nueva Generación, mejor conocido por sus siglas CJNG, es un grupo criminal mexicano dedicado al narcotráfico y tráfico de armas. Actualmente mantiene una gran disputa en Michoacán contra “El Abuelo”, líder de los autodefensas, aunque el Cártel de Jalisco asegura que su rival también se dedica al narcotráfico y fue por esta cobertura que amanezó a la periodista Azucena Uresti.

