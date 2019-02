Tras 11 años de pago, debe más de lo que le prestaron en Infonavit

Los problemas en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) continúan saliendo a la luz, ahora Isabel Noyola da a conocer su historia para que las autoridades resuelvan la situación.

Isabel dio a conocer que en diciembre de 2006 recibió un crédito del Infonavit por 273 mil pesos; durante 11 años la mujer afirma haber realizado pagos, pero actualmente debe casi 20 mil pesos más de su crédito original.

La derechohabiente explica que tenía en la subcuenta de vivienda del Infonavit un ahorro por la misma cantidad del préstamo, pero la institución solo aplicó 53 mil pesos y el resto “desapareció”.

Como empleada del IMSS, Isabel solicitó al Infonavit el crédito para comprar su casa en una planta en un terreno en el fraccionamiento Del Prado, en Juárez, Nuevo León.

Al jubilarse en 2014 comenzó a aportar menos a su crédito, porque sus ingresos disminuyeron; sin embargo, dos años después se combinaron problemas de salud con la pérdida de su único hijo, por lo que dejó de pagar al Infonavit y el adeudo con el organismo se disparó.

“Me hubiera convenido más no haber adquirido el crédito que ya pagué tres veces. Con la tercera parte pude rentar una vivienda, ahorrar las otras dos partes en un banco y que al momento de jubilarme me dieran los recursos del Infonavit para comprar una casita, sin arrastrar una deuda que resulta impagable", afirmó.

“No me niego a pagar, no quiero perder mi casa que será para mis nietos, pero que sea lo justo. No me han demandado, pero todos los días recibo llamadas; quieren que firme un convenio de pago; no estoy de acuerdo; con lo que les di ya me salen debiendo”, estima la preocupada mujer sobre su crédito impagable en el Infonavit.