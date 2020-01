Transporte gratis en Nuevo León si el validador no sirve

El gobierno de Nuevo León dio una buena noticia, los usuarios que emplean el transporte público en el estado podrán no pagar su pasaje, esto fue para brindar un mejor servicio. Ahora bien, esta es la manera en la que podrás obtener tu viaje gratis.

VIAJE GRATIS

Los ciudadanos tendrán pasaje gratis, si al subir a una de las unidades de servicio notan que estas tienen algunas irregularidades en su validador como son si el validador está tapado, o que no funcione correctamente y que el pasajero presente en mano su tarjeta de transporte.

La Agencia de Transporte y Vialidad de Nuevo León dijo que el concepto del validador, para dar el pasaje gratis será en automático si se presentan las anteriores observaciones en la unidad de transporte público.

Las autoridades señalan que se ha implementado esta acción ya que es un derecho que el transporte cuente con todos los requisitos, por ello si es usuario de la tarjeta feria y en caso que en la ruta donde se viaje no funciona el validador, puedes acceder de forma gratuita.

“¡Es tu derecho, no te dejes!”, señaló la Agencia de Transporte y Vialidad de Nuevo León esto a través de sus redes sociales.

Luego de darse el anuncio en las redes sociales comenzaron a circular mensajes al respecto, de hecho los usuarios señalaron su molesta ya que algunos declaran que aun con la medida los choferes no están respetando esta y les cobran a los pasajeros uno de ellos relató en Facebook.

“Achinga a mi un chofer me dijo ''no jala el validador'' y dije no mms y me pregunto cuánto traes? Y humildemente le dije solo traigo $6 pesitos y me dijo dámelos y se los guardo y me subí, así que no se si me transeo o me fue bien”.

Otros usuarios de transporte público han señalado que en la Ruta 99 hay choferes que siempre les falla el validador y sólo dejan subir al que pague en efectivo.

Ahora bien, los usuarios que viajan en el transporte público señalan que se debería por empezar por ponerse de acuerdo con las rutas para que no se den este tipo de enredos donde los conductores no están informados.

