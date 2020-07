Trámites y servicios 2020. ¡Solicita una pensión por jubilación en el ISSSTE!

Si estás por jubilarte te decimos como solicitar tu pensión ante el ISSSTE

Debes saber que por ley como trabajador tienes derecho a una pensión, la cual es un ingreso mensual que recibes cuando dejas de trabajar, de modo que si estás afiliado al ISSSTE y estás próximo a jubilarte te decimo cómo hacer el trámite para solicitar una pensión ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De tal forma que si ya te encuentras próximo a retirarte es importante que conozcas a detalle los requisitos que deberás cubrir para poder realizar todos los trámites que necesitarás gestionar para dar paso a tu retiro laboral.

Te decimos paso a paso cómo tramitar tu pensión de jubilación ante el ISSSTE

El monto de tu pensión está determinado por las aportaciones que hiciste al ISSSTE mientras estabas laboralmente activo. Así que te detallamos a continuación toda la información que deberás considerar antes de iniciar con el trámite de tu pensión por Cesantía o Vejez al ISSSTE.

En cuanto a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez en el régimen de Cuenta Individual por la ley del ISSSTE, los requisitos son los siguientes:

Por cesantía: Contar con una edad de 60 a 64 años y un mínimo de 25 años de cotización.

Por vejez: En este caso a partir de los 65 años de edad y un mínimo de 25 años de cotización.

Pensión del ISSSTE por jubilación

Si como trabajador afiliado al ISSSTE te encuentras en el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya puedes solicitar tu pensión por jubilación.

Los servicios de AFORE @PENSIONISSSTE_ están a disposición de sus dos millones de afiliados a través de la aplicación AforeMóvil que mejora la experiencia de consulta de su cuenta individual de manera fácil rápida y sencilla desde un teléfono celular.#60AniversarioISSSTE pic.twitter.com/VaVuaPeQYT — ISSSTE (@ISSSTE_mx) July 28, 2020

Documentación requerida para trámite de pensión por jubilación

En original deberás presentar una Identificación oficial vigente del derechohabiente (Credencial para votar INE, Pasaporte o Cédula profesional)

En original y copia, para seguir con el trámite deberás contar con el último comprobante de pago de trabajador(a) o constancia de percepciones y deducciones de la última quincena que laboró (no es obligatorio debiendo explicarle al solicitante que conviene presentarlo para que su pensión obtenga de manera correcta los incrementos de Ley)

En original y Copia deberás presentar un estado de cuenta o contrato bancario en el que se visualice el número de cuenta y la CLABE interbancaria, ya que el primer pago de pensión y los subsecuentes se realizaran mediante transferencia electrónica

El ISSSTE ha dejado en claro que la jubilación es una pensión directa no una transmisión de pensión, por tal motivo solo el ex trabajador puede solicitar el beneficio. Ten en cuenta que el trámite de solicitud de pensión ante el ISSSTE no tiene ningún costo.

Dónde realizar el trámite de pensión del ISSSTE

Existen dos opciones para realizar tu trámite de solicitud de pensión al ISSSTE, la primera de ellas es vía internet, así que en este link puedes acceder con facilidad.

Las segunda opción es acudir a las Unidades Administrativas de Prestaciones Económicas adscritas a las Subdelegaciones de Prestaciones en las Delegaciones Regionales o Estatales, de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas, sin embargo ante la actual situación de pandemia por coronavirus, lo más recomendable sería optar por la opción 1 y no exponer la salud.

