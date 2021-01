Trámites en línea la mejor opción: Gobierno de la CDMX

Trámites en línea la mejor opción: Gobierno de CDMX

El COVID-19 sigue causando estragos en el país entero por lo que el Gobierno de la CDMX ha invitado a la ciudadanía capitalina a realizar sus trámites pendientes de manera digital durante el periodo de contingencia ya que permanecen suspendidas las actividades económicas no esenciales.

En ese sentido, aclaran a la población que los trámites disponibles para su realización a distancia se pueden consultar en la página https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ en la sección “en línea”.

Aclararon también que entre los procesos que se pueden realizar se encuentran:

Licencia Tipo “A”:

Esta licencia se puede generar en su versión digital, en caso de que esté vigente y tenga sus datos completos ante Semovi. También puede tener acceso a la renovación y obtención de la licencia digital para casos con fotografía en donde se tengan los datos completos en las bases de información.

Por otra parte, se puede realizar la renovación de licencia con constancia de renovación temporal (sin licencia digital) para las demás licencias Tipo “A”.

Reposición/renovación de tarjeta de circulación

Este trámite para vehículos, motocicletas y remolques también está disponible; se pueden expedir actas certificadas y constancias de estado civil.

la constancia de No Existencia de registro de inhabilitación, en el caso del servicio público; la Constancia de no antecedentes penales y constancia de no antecedentes registrales; Permiso renovable para residentes; evaluación de Impacto Ambiental; dictamen de Impacto Urbano, modificación o prórroga; así como el Sistema Abierto de Información Geográfica (SIG) de la Ciudad de México.

Ventanilla única

El Gobierno de la CDMX recordó a la ciudadanía que en ventanilla única se pueden llevar a cabo todos los trámites relacionados con establecimientos de bajo impacto, impacto vecinal y zonal.

Abundaron también sobre el pago del predial, el cual está disponible a través de la aplicación móvil Tesorería CDMX o también en su sitio web: Secretaría de Administración y Finanzas: ovica.finanzas.cdmx.gob.mx.

