Tráileros intentan evadir pago de caseta, Guardia Nacional los detiene

Al inicio trataron de huir, luego de evadir el pago de una caseta sobre la carretera México-Pachuca, sin embargo, dos conductores de tráilers decidieron regresar a cubrir la cuota para no ser detenidos

Los hechos se registraron cuando los conductores de tractocamiones pasaron la caseta ubicada frente al auditorio Metropolitano en Tecámac sin cubrir el peaje.

Ante ello, elementos de la Guardia Civil de Tecámac impidieron que lograran darse a la fuga, por lo que fueron detenidos y se les exhortó a cubrir la cuota correspondiente, a lo cual accedieron para evitar mayores problemas.

Cabe señalar como se informó en La Verdad Noticias, alrededor de 400 elementos de la Guardia Nacional recuperan el control de casetas.

En Tecácam se respeta la ley: Alcaldesa

Guardia Nacional recupera control de casetas

La presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérez Escalante, mencionó que estas acciones se llevan a cabo para “dejar en claro que en esta demarcación se tiene que respetar la ley, porque no puedo como autoridad ni como ciudadana ver que se comete un ilícito y no actuar, o no denunciarlo”.

Externó su preocupación porque esta práctica entre algunos conductores se ha vuelto común, y es algo que no se puede permitir.

Dijo que si la administradora de la vía y la Guardia Nacional toleran estas conductas, lo pertinente será solicitar que permitan el libre tránsito, sin peaje para todos.

Mandan a la Guardia Nacional a desbloquear casetas desde 2020

Operativo “Caseta Segura”

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Guardia Nacional (GN) el retiro de personas que mantengan tomadas casetas. La GN indicó que privilegiará el diálogo, y sólo actuará por indicación de alguna autoridad, o “conforme a las autoridades ministeriales determinen”.

López Obrador informó en 2020 que su gobierno ha evitado pérdidas hasta por 7,000 millones de pesos con la aplicación del operativo “Caseta Segura” para evitar tomas de instalaciones.

