Tráiler explota tras ser impactado por un tren en Santa Catarina

Un tráiler ha explotado y se ha consumido en llamas tras ser embestido por tren, el accidente se dio luego de que presuntamente el conductor del tráiler intentarla ganarle el paso a la locomotora.

Hasta el momento el conductor no ha sido localizado, por lo que se presume, habría saltado de la unidad antes del percance y es que la cabina de un tráiler estalló en llamas luego del aparatoso impacto.

Se ha resaltado que este accidente se dio después de que el tren impactara al tráiler y lo arrastrara sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz en el municipio de Santa Catarina.

Detalles del accidente del tráiler

el tren de Santa Catarina es uno de los que presenta muchos accidentes

Se ha destacado que fue a las primeras horas de la mañana que la locomotora embistió al tráiler que llevaba carga, presuntamente por intentarle ganar el paso, por lo que el tren arrastró aproximadamente unos 400 metros al vehículo hasta la altura de la planta Alen, donde finalmente pudo detenerse.

Luego de esto, la cabina del tráiler se incendió y estalló, para terminar consumida por el fuego. Al lugar arribó Protección Civil de Santa Catarina quien pudo extinguir el fuego, sin embargo, informaron que no se localizó al chofer del tráiler, por lo que se presume que pudo saltar de la unidad y salvar su vida.

No hay certeza de las condiciones en las que se desenvolvió el incidente, pero a decir de testigos, el tráiler efectivamente habría tratado de ganarle el paso al tren, al darse cuenta de que no lo iba a lograr, quiso dar reversa, pero no alcanzó y terminó siendo impactado.

Cabe destacar que ante los hechos el conductor se presume se dio a la fuga y hasta el momento no se sabe de su paradero, pero las autoridades correspondientes ya investigan los hechos en Santa Catarina.

