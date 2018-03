Tragedia en Santa Isabel; familia que iba a fiesta es devorada por el río

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- La tragedia llegó a dos hogares, dos familias de Santa Isabel, cuando una familia compuesta de padres y un pequeño de 7 años, al igual que un joven, de tres que acudían a una fiesta, fueron devorados por el río de la comunidad de Rancho de Rosas, que creció de manera repentina.

Familia muere devorada por un arrollo

Identifican a familia que fue arrastrada por río en Santa Isabel

Localizan cadáver de niño que fue arrastrado por el agua

Alrededor de las dos de la mañana fue localizado el cuerpo del menor en un arroyo qué pasa por la carretera a Santa Isabel, lugar hasta donde llegó el Servicio Médico Forense para levantar el cadáver.

Rogelio Calamaco y su esposa Denisse Payan habían salido de su trabajo en una carnicería de Santa Isabel y se dirigían a la comunidad acompañadas de uno de sus hijos, Alan Rogelio Calamaco Parada, de 7 años de edad, cuando ocurrió el trágico incidente. Señalan amigos que habían dejado a su hija pequeña, un año menor que Alan, en la casa, fue así que se salva de la tragedia que marca a esta familia.El otro fallecido es Joel Adán Rivera López, originario de Santa Ana de Trías, quien acudía acompañado de su novia y otro acompañante a una fiesta en esa comunidad. Dicen lugareños que trató de salvar a su novia, lo cual logró sin poder salvar su vida ante la acometida del agua que los arrastró. Mayra Calamaco, hermana del padre de familia, explicó que alrededor de las 20:30 horas recibieron una llamada de Denisse para avisarles que se habían quedado tirados en el arroyo, después de 20 minutos que tardaron en llegar vieron que la camioneta ya no estaba. Al ver que la corriente del río era demasiado fuerte y extensa y que la troca en que viajaba la familia no estaba, decidió alertar a otras personas por teléfono para proceder a buscarlos, localizándolos 300 metros más adelante, siendo arrastrados por la corriente. Uno de los habitantes del rancho fue quien encontró la troca, la cual estaba completamente cubierta por la crecida del río, teniendo que esperar hasta la madrugada para poder rescatar los cuerpos. La desagradable sorpresa que se llevaron es que en el vehículo, el cual quedó completamente deshecho, no estaba el cuerpo del pequeño, procediendo a buscarlo a lo largo del río.La coordinación de Protección Civil Estatal confirmó la localización de un niño que fue arrastrado por una corriente ayer por la noche cuando la camioneta en la que viajaba con sus padres fue arrastrada por el agua. Con este hallazgo sube a 4 el número de muertos por el temporal lluvioso. El menor fue localizado a un costado del arroyo Santa Isabel en el municipio de General Trías.