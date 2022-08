Trabajadores informales ganan hasta 10 mil pesos al día en México

En México, son cada vez más las personas que se suman a las cifras de trabajadores informales, quienes en muchas ocasiones obtienen un ingreso de hasta 10 mil pesos diarios, monto superior al sueldo que recibe un trabajador formal, según reveló Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“Un trabajador informal no deja su día por menos de 8,000 a 10,000 pesos, ganando en cuatro o cinco días lo que un empleado formal gana a la quincena”, indicó la Alianza a través de un comunicado.

Sin embargo, destaca que pese a sus ingresos mayores y no pagar impuestos, no tienen nada garantizado, pues a diferencia de los trabajos formales, este grupo de la población no cuenta con algún esquema de ahorro para su jubilación.

Trabajadores informales ganan más que los empleados formales

Empleo informal en México.

Cifras de la ANPEC señalan que la población ocupada en México es de 56 millones, de los cuales 32 millones laboral en la informalidad, siendo Oaxaca, la entidad con mayor tasa, ya que el 80% de sus trabajadores se ocupan en este campo.

“Pueden llegar a ganar en cuatro o cinco días lo que un empleado formal gana en quince”, indicó la ANPEC al agregar que al ser una fuente de ingresos muy cómoda sin horario ni jefe ni pagar impuestos, son cada vez más los mexicanos que se inclinan por esta opción de empleo.

Los negocios informales más populares son la venta de ropa, calzado y comida elaborada, siendo esta última la más rentable con una utilidad de más de 100%. Por otro lado, se encuentra la venta de cigarros de contrabando e ilícito que pueden dejar ganancias de hasta tres veces más la inversión.

En este sentido, la Alianza lamentó que la informalidad sea la que lleve el rumbo de la economía, pues es la parte predominante, con lo que la economía formal pasa al plano de ser una actividad complementaria.

Te puede interesar: Aumentaron los trabajos en México, pero la mayoría es empleo informal

¿Qué es el trabajo informal en economía?

Puestos ambulantes.

La economía informal constituye el conjunto diversificado de actividades económicas, empresas y trabajadores no regulados o protegidos por el Estado. Originalmente, el concepto se utilizaba para hacer referencia al empleo autónomo en pequeños comercios o vendedores ambulantes no registrados. Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, los trabajadores informales aumentaron en los últimos dos años ante la crisis generada por la pandemia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram