Trabajadora de CFE fue obligada a tener sexo para conservar su empleo

Una mujer identificada como Angélica, nombre ficticio, quien fue trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contó su terrible experiencia durante su estancia laboral durante año y medio, ya que recibió múltiples comentarios sexosos por parte de sus compañeros de trabajo y específicamente fue víctima de abuso sexual por parte de un sujeto que la amanazaba con correrla si no aceptaba.

“Es raro el hombre que trabaja en esa central y no te gana un comentario lascivo”.

La Unidad de Género de la empresa dijo al medio El País que en el centro de la CFE existe un problema sistemático con el acoso sexual, pues “está indebidamente normalizado en muchos centros de trabajo”, específicamente en El Cóbano, Michoacán.

Cuando buscó ayuda, la víctima fue duramente criticada, pues algunos usuarios señalaron que posiblemente aguantó tanto por el sueldo que recibe un trabajador de la CFE.

Trabajadora de CFE fue víctima de abuso sexual

La mujer fue agredida sexualmente 6 veces

Angélica contó que fueron seis veces en las que un sujeto de nombre Juan abusó sexualmente de ella, en aquel entonces tenía 40 años de edad; en cada una se tiró al suelo, se hizo bolita, gritó y lloró, pues durante el acto, le pidió que parara, pero él se negó y siguió violándola.

Los sitios en donde abusaba de ella cambiaban, pero siempre eran dentro de las instalaciones de la CFE; vestidores, en la sala de máquinas, en el sótano y en oficinas desiertas. Tras los abusos, intentó suicidarse y perdió el autoestima, por lo cual sentía que no valía nada.

Finalmente perdió su trabajo e interpuso una denuncia penal en la Fiscalía de Michoacán por el acoso que vivió dentro de la empresa paraestatal. Esta no es la única acusación, sino quehay muchas otras más en referencia de la violencia sexual dentro de la compañía pública.

En la filial donde ocurrieron las agresiones sexuales son apenas 50 trabajadores, de los cuales solo 4 eran mujeres y una de ellas previamente había sufrido un intento de violación por parte de cuatro compañeros; dos de ellos fueron despedidos y otros dos, reubicados.

El primer abuso sexual en contra de Angélica fue en abril de 2020 en el sotáno. En ese momento, la mujer estaba en el área de vestidores cuando Juan, ocn quien había tenido una relación cordial y a quien incluso veía como figura paterna, entró al lugar, apagó la luz, cerró la puerta y comenzó a tocarla.

“Intentando bajarme el cierre del pantalón, diciéndome al mismo tiempo ‘espérate no te va a pasar nada’”.

No dijo nada por miedo a tener problemas, pues Juan era uno de los trabajadores más antiguos de la central y era respetado por todos. Pero el acoso se volvió diario, era verbal y físico; la esperaba afuera del baño, de las regaderas, en los pasillos le apretaba los pechos, le tocaba los genitales y la insultaba.

”Le supliqué que me soltara, que no quería problemas con mi esposo y menos en mi trabajo. Pero él intenta jalar hacia las duchas, a lo que yo ponía resistencia pidiendo por favor y tirándome al suelo, suplicando que me dejara en paz. Entonces me soltó nuevamente y comenzó a pedirme perdón”.

La mujer tocó fondo e intentó quitarse la vida, pues incluso sus hermanos le pidieron quedarse callada y su mamá reaccionó igual, por lo que ella se sintió muy mal pese a ser padre de una pequeña.

Su madre le dijo “‘déjate violar, si no, vas a perder tu trabajo y eso no lo podemos permitir’, sentí morirme”.

¿Cuántos trabajadores de CFE hay?

La CFE no ha emitido ningún comunicado del abuso sexual

De momento en todo el territorio nacional hay más de 93 mil 184 trabajadores activos, de los cuales 71 mil están agremiados al Sindicado Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SATERM).

