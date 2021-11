¿Trabajador de la CFE armó en un poste de luz un “saloncito de fiestas”?

Parece broma, pero no, ya que, varios usuarios en las redes sociales han denunciado que en el Estado de México (Edomex) un trabajador de la CFE podría haber hecho de las suyas con un poste de luz para armar un “saloncito de fiestas”, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que la construcción está en vía pública y aunque no se ha confirmado si se utiliza para realizar fiestas, por la forma en que parece adornada parece tener dicho fin.

Anteriormente te contamos sobre el pago de la Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, ahora te diremos por qué está en medio de la polémica dicha dependencia.

Acusan a trabajador de la CFE por construir “saloncito de fiestas”

Saloncito de Fiestas. Foto: Twitter @sdpnoticias

De acuerdo con los internautas el supuesto salón se encuentra realizado sobre un poste de luz hecho de concreto, el cuál señalan se encuentra en Nezahualcóyotl, Edomex, aunque, se pensaría que podría ser un fotomontaje, la acusación llegó con imágenes reveladores que verifican que dicho casita para fiestas es real.

La construcción parece estar hecha a base de metal, no tiene ventanas y parece un carrusel, está pintado en color rojo y tiene líneas amarillas, pero eso no es todo también está decorado con varios globos de colores.

Según los denunciantes el “saloncito de fiestas” se ubica en la Pataguas 77, colonia La Perla en dicho municipio y con código postal 57820, una dirección que está sobre la Avenida Pantitlán y tiene al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) muy cerca.

¿Realmente es de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad?

Saloncito de fiestas en construccuión. Foto: sdpnoticias.com

Es necesario enfatizar que lo dicho sobre si es o no empleado de dicha dependencia solo es un rumor, ya que, no se tienen los datos exactos del propietario del lugar, tampoco se conoce si la institución autorizó el uso de dicho poste para la construcción del saloncito, lo que está claro es que, es una construcción reciente, pues en el Street View Google no aparece.

Además, fue gracias a dicha herramienta de Google que los usuarios notaron cuál fue el proceso de construcción del “saloncito de fiestas”, ya que, al parecer las cámaras de la compañía lograron captar la estructura en su recorrido del mes de abril de este 2021.

Con información de sdpnoticias.com