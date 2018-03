Tour del voyerismo, Xla historia del cine XXX en México

En el Siglo XI, un sastre francés fue el primer hombre considerado como voyerista. Surgió en la época de los primeros cines porno.

En la actualidad, el tour del voyerismo se vive en la Ciudad de México. David García es encargado de los recorridos voyeristas y culturales, dijo, que el voyerismo “forma parte de nuestra sociedad, el hecho de que tengamos en la Ciudad de México, por ejemplo, todavía algunos espacios en donde se proyecta cine XXX o cine para adultos, pues habla de cierta manera de pensar que hay un público para ello, hay un público que lo consume y por eso existen estos espacios”.

La Experiencia

Nos quedamos de ver afuera de la Parroquia San Miguel Arcángel por el metro Pino Suárez, a las 6PM, un buen lugar para comenzar un tour voyerista. Éramos cerca de veinte personas y un guía. Además de mí, había algunas parejas, la mayoría entre los treinta y cuarenta años, muchos hombres solos, de variadas edades.

Tour del voyerismo, la historia del cine XXX en México

Caminamos tres cuadras hasta el Cine Nacional. Es una entrada que podrías no ver si nunca has ido. Sin embargo, es un cine grande y viejo que, según nos contó el guía, tuvo sus momentos de gloria antes de convertirse en un cine porno. Tiene tres salas, una terraza y un lounge, y no se permite la entrada a mujeres, a menos que vayan en un recorrido voyerista, claro.

"No es que sea un cine machista ni nada. Pero sería como arrojarle un pedazo de carne a los leones", nos explicó nuestro guía no machista mientras pasábamos debajo de la sirena colgada en la entrada que anunciaba la llegada a un mundo más sensual.

Adentro hay una piñata gigante en forma de corazón, luces de colores y decenas de carteles eróticos, de chichis y de pitos y de David Bowie. Las parejas se apretaron mientras los solteros cuidábamos no tocarnos. Todos teníamos cara de emoción y susto, como si estuviéramos entrando a una casa embrujada.

10 Años del tour del voyerismo

Desde hace más de 10 años, David se ha dedicado a hacer recorridos turísticos por todo México, pero sin duda, uno de los más aclamados es el voyerista de la Ciudad de México.



“Nos interesa muchísimo dar a conocer lo que es la historia de la pornografía en este país y sentirnos un poco voyeristas”, dijo David García.

Dos veces a la semana, un grupo de 20 personas se internan en el recorrido, donde lo único prohibido es no mirar.

David García, encargado de recorridos voyeristas y culturales, explicó: “Nuestro recorrido básicamente tiene que ver con visitar algunos de los espacios que ofrecen películas para adultos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero teniendo como base un eje central que es la historia de la pornografía en México”.



Durante este tour, que, a decir de David, es mayormente solicitado por las mujeres, se da una plática sobre la historia del cine para adultos en México.



“En la actualidad, el voyerismo forma parte nosotros, las nuevas tendencias de la tecnología nos están dando la oportunidad de cada vez ser más voyeristas”, destacó.



David García aseguró que al final, todos tenemos algo de mirones.