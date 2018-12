Toma tus precauciones ¡Las cosas cambia y los horarios del metro en CDMX también!

Para este fin de año, se esperan cambios en los horarios del metro y metrobús en CDMX, por lo que se sugiere a los usuarios tomar sus precauciones.

Metrobús.

El 31 de diciembre, el servicio será de 4:30 am a 21:20 horas; El 1 de enero del 2019, será de 5:00 am a 12 am.

Metro.

El metro dará servicio de 5:00 am a 10:30 horas, mientras que el 1 de enero del 2019, el horario será de 7:00 a 12 am.

#AvisoMetro Este lunes 31 de diciembre, el horario de servicio será de 5:00 a 23:00 horas, el último tren sale de terminales a las 22:30 horas. El 1 de enero ofreceremos servicio de 7:00 a 24:00 horas. ¡Toma precauciones! pic.twitter.com/vkEcGd39Es — MetroCDMX (@MetroCDMX) 27 de diciembre de 2018