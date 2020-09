Todo lo que debes saber sobre los resultados del examen de admisión de la Comipems

Mañana viernes 18 de septiembre, la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior (Comipems) publicará los resultados del Concurso de Asignación a la Educación Media Superior en el que participaron miles de estudiantes el mes pasado.

La lista de aspirantes aceptados a estudiar en una de las preparatorias de la Comipems, será publicada a través de su página de internet, sin embargo, muchos de los interesados han mostrado dudas sobre cómo, dónde y a qué hora podrán saber si fueron aceptados, por lo que aquí te dejamos Todo lo que debes saber sobre los resultados del examen de admisión de la Comipems.

Resultados Comipems podrían publicarse a partir de media noche

De acuerdo con las autoridades, la lista de los estudiantes aceptados en alguno de los planteles de la Comipems en la Ciudad de México, no tiene una hora establecida, pero se prevé estará disponible a partir de las 00:30 horas de este viernes 18 de septiembre, sin embargo, por lo que el portal podría saturarse por el número de visitas.

No hay un horario exacto ni estimado para la publicación de resultados. ¡Mantente al pendiente! pic.twitter.com/cqTWYFpHQi — COMIPEMS (@COMIPEMSOFICIAL) September 17, 2020

Por este motivo, la institución pidió a los estudiantes que consulten sus resultados a primera hora de la mañana del viernes, a fin de no saturar el portal. Además de que así, los aspirantes tendrán más tiempo y calma para consultar a detalle.

Comipems deja fuera a foraneos que no cumplieron trámites

A través de la cuenta oficial de la Comipems, se conoció que aquellos aspirantes foráneos e INEA que no hayan subido su certificado de secundaria a la plataforma, no serán asignados a ninguna de las escuelas, al tiempo que recordó que, "si eres otro tipo de aspirante sólo debes esperar los resultados, no tienes que hacer nada más".

Consulta resultados Comipems en cuatro pasos

Para hacerte más fácil la forma para saber si fuiste aceptado o no en algunas de las preparatorias que forman parte de la Comipems, te dejamos esta sencilla guía de cuatro pasos:

Accede a la página de internet: https://comipems.org.mx/ Ingresa tu Número de Folio y CURP Conoce los resultados de tu examen Guardar e imprimir tu reporte individual para realizar el siguiente trámite

Debes recordar que el resultado del Concurso de Asignación a la Educación Media Superior también se te podrá enviar a tu correo electrónico.

Inicio de clases prepas Comipems

En caso de que tus primeras opciones de estudio hallan sido algunas de las preparatorias del Instituto Politécnico Nacional o de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comipems recordó que el inicio de clases será será de la siguiente manera:

Calendario de inicio de clases.

Además, recordó, todo este semestre los alumnos seleccionados tomarán clases 100% online.