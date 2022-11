Todo lo que debes saber sobre las jornadas intensivas de vasectomía del IMSS 2022

El pasado lunes 14 de noviembre de 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició sus jornadas intensivas de vasectomía gratuita con el fin de ofrecerle a los ciudadanos mexicanos el acceso a este método permanente que no requiere hospitalización.

Esta jornada que dará por finalziada el próximo 2 de diciembre, se está realizando por motivo del mes de la salud integral del hombre y por el día mundial de la vasectomía, que como recordarás, se conmemora el 30 de noviembre.

De acuerdo con el mismo Instituto, este método de planificación familiar definitiva, tiene una efectividad del 99.7% y no deja secuelas que interfieran con las relaciones sexiales, de hecho, incluso evita que las parejas que no deseen tener hijos, se dejen de preocupar ante un posible embarazo no desado.

Testimonio de un paciente del IMSS al que le hicieron la vasectomía

Ante lo antes mencionado, el IMSS y el ciudadano Omar de 32 años de edad decidieron dar su testimonio. Él, quien acudió a la Unidad de Medicina Familiar No. 77 en el Estado de México para acompañar a su hija a una cita médica, fue informado sobe esta jornada intensiva y en menos de 30 minutos de procedimiento, ya le habían realizado esta operación.

“Tomé la decisión ya que tuve la oportunidad de ver el parto de mi hija, fue cesárea, y vi todo lo que sufren las mujeres en ese proceso, entonces para protegerla y protegerme a mí, decidí hacerme la vasectomía, fue algo muy rápido, un dolor muy leve y soportable”, explicó.

Jornadas de vasectomía del IMSS 2021 - 2022

Con respecto a las jornadas de vasectomía que el IMSS practicó en el 2021, la doctora Eugenia Victoria Ley Alfonso, quien es la coordinadora de Programas Médicos del Área de Planificación Familiar, explicó el año pasado se efectuaron 17 mil 826 procedimientos, del mismo modo, para agosto de 2022, ya se habían realizado 14 mil 981 vasectomías más, razón por la que se prevé que al finalizar el año ya se habrán realizado 20 mil.

