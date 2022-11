Todo listo para e X Seminario Internacional Ryzard Kapuscinsk en Chihuahua

El X Seminario Internacional Ryzard Kapuscinski del Periodismo, Drechos Humanos, Migración y Fronteras, que se realiza en la ciudad de Chihuahua con el patrocinio compartido con el Gobierno del Estado, del 16 al 18 de noviembre, tendrá la participación de cinco universidades, más de 20 periodistas, y 15 medios de comunicación de diferentes países.

El seminario fundado por la Universidad Miguel Hernández, de Elche España, y que por primera vez lleva a México contará con la University of Wroclaw Polonia, The University of Arizona, la Universidad Autónoma de Baja California, y la anfitriona Universidad Autónoma de Chihuahua.

La escritora y periodista Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press, autora de “El falso caso Wallace” sobre la fabricación de culpables en México, es parte de la comisión organizadora del seminario internacional que tendrá lugar en su décima edición en Chihuahua capital.

Su tema de participación es “La cobertura periodística de la narcopolítica”, con los casos de los periodistas Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2005 en el estado de Sonora, y el de Miroslava Breach, asesinada en 2017 en Chihuahua.

En este tema también participa con su testimonio el periodista Alfredo Griz Cruz, torturado y perseguido en el estado de Quintana Roo por revelar la corrupción de la Comisión Federal de Electricidad de la región Yucatán-Quintana Roo-Campeche.

Ruxandra Guidi, periodista independiente y subdirectora del programa de la Maestría de Periodismo bilingüe de The University of Arizona, es otra de las participantes con el tema de Cobertura periodística a América Latina desde EEUU, quien participa junto con el periodista de investigación Juan Alberto Vázquez, corresponsal de Milenio en Nueva York y autor de Nxium, la secta del poder.

En los Diálogos de esta mesa, las periodistas Gabriela Martínez Ojeda y Nancy Eugenia Martín Tzuc presentan el caso del Héctor Valdez Hernández, periodista preso en la Ciudad de México por revelar la corrupción de Quintana Roo; y Osbaldo Salvador, de La Opción de Chihuahua y El Bordo Juárez, presentará su propio caso, bajo el gobierno de Javier Corral.

Néstor Ojeda, con una trayectoria de más de tres décadas como editor y reportero, participará en el seminario Kapuscinski con el tema Terror, corrupción y censura, contexto del Periodismo en México, acompañado con los periodistas Jesusa Cervantes, corresponsal de Proceso, docente de Periodismo de la Universidad Autónoma de Baja California y autora del libro “Los hijos de Martha, historias de impunidad”.

Así mismo el periodista Rivelino Rueda, director del semanario digital Reversos.mx, reportero en coberturas especiales en El Sol de México, y autor de la investigación sobre el gasto del presupuesto de Notimex durante sus años de huelga.

La conferencia de clausura está a cargo del periodista español Pere Rusiñol, colaborador de varios medios, entre éstos Eldiario.es y cofundador de la revista Mongolia y Alternativas Económicas. Su ponencia se titula Periodismo independiente como contrapeso de los poderes fácticos.

