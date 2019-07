Toda la oposición de AMLO critica la renuncia de Carlos Urzúa

La repentina salida de Carlos Urzúa Macías del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha generado muchas especulaciones; especialmente, la oposición del tabasqueño, aprovechó la situación que atraviesa el gobierno de tabasqueño para criticarlo. Los primeros en pronunciarse, fueron PRI, PAN y el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada.

Los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de Claudia Ruiz Massieu, miembro de Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, Vicente Fox y Felipe Calderón, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y más personajes, criticaron directamente a López Obrador por la salida del ahora ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por su parte, Marko Cortés, se dirigió a López Obrador, y le pidió valorar con responsabilidad las observaciones del ex secretario de Hacienda.

Hago votos para que el Presidente @lopezobrador_ valore con responsabilidad las observaciones del ex secretario de Hacienda, @CarlosUrzuaSHCP, y asuma una ruta que privilegie el bien de #México. — Marko Cortés (@MarkoCortes) 9 de julio de 2019

Casi de la misma forma, Ruiz Massieu, exigió a Andrés Manuel, una administración eficiente y expresó que la carta de renuncia que presentó Urzúa, “pone en evidencia la poca capacidad del gobierno”. Exigimos una administración eficiente que rectifique el rumbo de la política económica para evitar una crisis mayor. — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 9 de julio de 2019 Para no perder la costumbre, el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, envió un mensaje al tabasqueño a través de su cuenta de Twitter: “Y a los mexicanos se los llevan entre las patas, les está quedando grande el saco a los de la 4T y la economía de México sin bases”. Y a los mexicanos se los llevan entre las patas, les está quedando grande el saco a los de la 4T y la economía de México sin bases. https://t.co/ZlmCxbD4Qa — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 9 de julio de 2019

El último en "lamentar" la situación, fue Felipe Calderón Hinojosa, quien fue criticado en redes sociales por verse "hipócrita" ante la situación:

"Lamento mucho lo que está sucediendo en el gobierno. La salida del Secretario Urzúa no es buena noticia. Mi solidaridad y apoyo all nuevo Secretario Herrera. Se ve nervioso y tiene razón para estarlo, pero hay que apoyarlo, en particular que el presidente @lopezobrador_ lo haga."

Lamento mucho lo que está sucediendo en el gobierno. La salida del Secretario Urzúa no es buena noticia. Mi solidaridad y apoyo all nuevo Secretario Herrera. Se ve nervioso y tiene razón para estarlo, pero hay que apoyarlo, en particular que el presidente @lopezobrador_ lo haga. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 9 de julio de 2019