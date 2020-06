Tijuana: Decenas protestan contra abuso policial y racismo

Tras la violencia generada por parte de elementos de la policía en contra de ciudadanos, un grupo de jóvenes mexicanos y extranjeros se reunieron a un costado del cruce fronterizo El Chaparral en Tijuana para protestar por los abusos policiales que han cobrado la vida de varias personas; también exigieron justicia al afroamericano George Floyd.

“Queremos un mundo donde las personas, donde todos recibamos el trato que vaya acorde con los principios de la igualdad y de la no discriminación y no exclusión”.

Desde hace tres meses el puente fronterizo El Chaparral está cerrado por la pandemia de covid-19 y pese a eso, los inconformes se reunieron para pedir un alto al racismo y al abuso policial de la que varias personas han sido víctimas; incluso participó un joven haitiano identificado como Jean Debis Louis quien llegó desplazado a esta frontera hace cuatro años.

El joven originario de Haití agradeció estar en México, pero pidió que se ponga un alto a la “injusticia social, no a la discriminación, no a la actual forma de agresión que sufre una persona porque es negro o porque es gay o cualquier orientación sexual. Entonces hay que decir no y nosotros en una voz vamos a decir ¡basta!”.

Protestan contra abuso policial

En la misma protesta, otros jóvenes traían pancartas en las que se leía “las vidas negras importan”, o “alianza de salud para los refugiados, la vida de los negros importa” y “México enfrenta tu racismo”, otras personas gritaban que no imaginar cómo sería vivir sin racismo sistemático.

Te podría interesar:Manifestantes protestan contra el abuso policial con saqueos y pintas en CDMX

Todos los protestantes pidieron que se termine en el mundo todos los incidentes de abuso policial como el que sucedió en Estados Unidos, en donde murió el afroamericano George Floyd, porque ya no quieren escuchar el grito “¡ayuda!, no puedo respirar. No más, ¡ayúdenme!”.