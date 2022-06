Tigre de bengala se pasea por las calles de Nayarit

Pobladores de Nayarit se llevaron una tremenda sorpresa luego de que vieron a un cachorro de tigre de bengala paseando por las calles del municipio de Tecuala, por lo que dieron aviso a las autoridades ante el temor de que el felino pudiera dañar a alguien.

Este felino fue retirado del lugar, aparentemente por su dueño, pues un hombre se acercó y logró colocarle una correa para llevárselo. Los habitantes que atestiguaron este curioso hecho no dejaron pasar la oportunidad de tomar fotos y videos de este animal salvaje.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que un tigre de bengala atacó ferozmente a su cuidador, a quien le destrozó una extremidad, por lo que tuvo que recibir atención médica urgente. Este suceso se registró en Michoacán.

Autoridades de Nayarit retoman caso del tigre

▶#VIDEO ¿Me pareció ver un lindo gatito? �� Tigre de bengala pasea en calles de Nayarit. �� https://t.co/nLy4DWNxVZ

Vía: @azucenau pic.twitter.com/lZpd8Qy5Pr — La Silla Rota (@lasillarota) June 14, 2022

Pese a que la situación no pasó a mayores, ya que el supuesto dueño del tigre de bengala se lo llevó sin problemas, personal de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al lugar para verificar las condiciones en las que vive este felino, a fin de prevenir un posible caso de maltrato animal.

Al respecto, los vecinos del lugar informaron que hace un año también se reportó a un tigre de bengala que paseaba por la zona sin vigilancia, por lo que se sospecha que es el mismo ejemplar. Aunque hay que aclarar que el felino visto este día paseando en el norte de Nayarit es un cachorro.

Como se sabe, en México no es ilegal tener como mascotas a tigres de bengala, ya que no se trata de una especie en peligro de extinción. Sin embargo, para que un particular pueda tener uno de estos animales en cautiverio es necesario contar con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Te puede interesar: Mueren 3 tigres de bengala resguardados por la FGE a falta de agua y alimento

Rescatan a tigre de bengala en Hidalgo

Este tigre de bengala fue visto en Nayarit

Anteriormente, las autoridades mexicanas rescataron a un tigre de bengala que se encontraba en un predio de Hidalgo, luego de que fuera reportado por vecinos del lugar, quienes vivieron momentos de terror.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado