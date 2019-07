Tigre blanco y pitbull abandonados en iglesia de Matamoros

Vecinos de la colonia México Agrario, en Matamoros, desde hace varios días escuchan ladrar a un perro dentro de los terrenos de una iglesia, al parecer evangélica, por lo que al observar en su interior se dieron cuenta que se encontraba un perro de la raza pitbull.

Sin embargo grande fue la sorpresa no el pitbull no se encontraba solo ya que en el llegar al lugar descubrieron que había un tigre blanco, el cual se encontraba en pésimas condiciones al igual que el can.

Un tigre fue hallado en el interior de una iglesia.

Cabe mencionar que ambos animales convivían tranquilos en el patio de la iglesia, sin agredirse, pero daban señales de sed y hambre.

Al seguir inspeccionando la zona donde ambos animales se encontraban, se percataron que el tigre tenía amarrado al cuello una cadena, sin embargo esta se encontraba atada a una soga que estaba a punto de romperse.

Perro pitbull convivía sin agresión con el tigre blanco.

Al observar cómo se encontraba la situación y ante el peligro, por el tigre que se podía escapar, los vecinos procedieron a llamar a las autoridades para que realizaran las labores de rescate de estos dos animales, que al parecer llevaban días sin comer.

Al llamado acudieron los elementos de Protección Civil, al mando del comandante Humberto Francisco Salazar, sin embargo no contaban con jaulas o equipo para contener al tigre blanco, se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

También llegaron elementos del cuerpo de Bomberos tras el reporte de emergencias 911.

El tigre blanco es considerado como un animal en peligro de extinción, su coloración inusual les ha hecho populares en los zoológicos y en espectáculos de animales exóticos.

En el caso del felino encontrado se desconoce quién pueda ser su propietario por lo que se tendrá que hacer una averiguación para saber más y qué es lo que hacía en el interior de una iglesia, al parecer evangélica.