The New York Times 'quema' a Ciro Gómez Leyva por difundir fake news

El diario estadounidense The New York Times balconeó al presentador de noticias mexicano Ciro Gómez Leyva por difundir noticias falsas, en medio de la cobertura mediática que hay entorno a las elecciones de Estados Unidos, las cuales se inclinan al demócrata Joe Biden.

A través del artículo "False News Targeting Latinos Trails the Election" (Las noticias falsas dirigidas a los latinos que van detrás de las elecciones), The New York Times comentó un video que Gómez Leyva difundió en su canal de YouTube, donde afirmó que 150 miembros de antifa, un movimiento de izquierda en Estados Unidos, llegaron a Washington con “máscaras de gas, armas y escudos”.

Cuestiona NYT a Ciro Gómez Leyva

Sin embargo, el diario de reconocimiento internacional, mencionó que no había evidencia de que los manifestantes llevaran armas, aunque reconoció que si hubo protestas en las inmediaciones de la Casa Blanca, por lo que calificó la publicación de Ciro Gómez Leyva de fake news.

"Las falsedades desenfrenadas se desarrollaron en línea el miércoles, con la intención de hacer que los hispanohablantes cuestionen los resultados electorales en curso y crean que al presidente Trump se le está robando la victoria", expuso el NYT.

via @NYTimes El Times coloca a ⁦@CiroGomezL⁩ como un paladín de la desinformación internacional. https://t.co/xpA0wNHfE9 — J. Jesus Esquivel (@JJesusEsquivel) November 6, 2020

"Otro influencer en español, Ciro Gómez Leyva, que tiene más de dos millones de suscriptores de YouTube, publicó un video el martes por la noche en el que afirmaba que 150 miembros de antifa estaban arribando a Washington con 'máscaras de gas, armas y escudos'. Si bien los manifestantes marcharon frente a la Casa Blanca, no hubo evidencia de que hubiera armas involucradas", agregó.

Te puede interesar: Hugo López Gatell: FAKE news de Ciro Gómez Leyva es una falta de respeto a México

Según dijo el diario, durante la difunsión de noticias falsas para los votantes latinos, la palabra "robando" fue repetida una y otra vez con la palabra "falsamente", a fin de legitimizar unas elecciones erráticas, que le daban una diferencia mínima a Joe Biden.