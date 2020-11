Texto de SEP Puebla causa polémica por usar las palabras “Chairos” y “Fifís”.

Gran polémica es la que ha desatado la Secretaría de Eduación Pública (SEP) Puebla gracias a que un texto para alumnos de bachillerato se hizo viral, en donde haciendo uso de las palabras “Chairos” y “Fifís” les tratan de enseñar lo que es la igualdad social. Situación que los usuarios en redes no han tomado nada bien.

El relajo comenzó cuando la activista y especialista en temas de igualdad de género, Edurne Ochoa, compartió mediante su cuenta de Twitter un texto de la materia “Historia Socioeconómica de México”, dirigido a estudiantes de quinto semestre de bachillerato y donde un padre de familia, chófer de transporte público, narra cómo una “marcha fifí” le hizo perder dinero.

En el escrito publicado en los libros de bachillerato se lee: “Estaba cenando y viendo mi ‘face? Cuando mi papá, quien es chófer del transporte público nos platicó que el tráfico durante su turno del día estuvo terrible por “la famosa marcha Fifí” y fue muy desgastante, ya que la micro utilizó mucha gasolina y hubo pocos usuarios, sacando muy poco económicamente ese día”.

Chairos y Fifís; la polémica en texto de SEP Puebla

“Seguí viendo mi face y principalmente los memes de la marcha que me dieron mucha risa, pero mi mamá que se enoja y que me regaña porque algunas de sus amigas que son empleadas domésticas cargaron las pancartas de sus patrones y dijo: ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras cargado las pancartas de tus patrones? Porque si te niegas no te pagan el día”, dice el texto.

La Verdad Noticias informa que después del texto y como ejercicio de “reflexión”, en el libro se le pide a los alumnos responder algunas preguntas como: “¿Por qué se realizó la marcha fifí? y ¿Por qué a algunas personas les llaman fifí y a otras chairos?”.

Primero que nada y para no confundirnos, estos libros no pertenecen a los de Texto Gratuitos, ya que el gobierno federal ya no realiza libros para ese grado de estudios y todo queda a cargo de las autoridades de cada estado. Dicho esto, el texto de quinto semestre se agregó en 2019, cuando Miguel Barbosa inició con su gobierno.

Como era de esperarse, en redes sociales fue ampliamente criticado el hecho de que hayan utilizado los ejemplos de “Fifí” y “Chairo”, ya que ambas palabras no sólo se emplean como insultos políticos, sino que además se han utilizado para crear una especie de polarización entre las personas de México. Por ello, acusan a la SEP de intentar adoctrinar a las mentes más jóvenes.

