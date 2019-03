Texcoco: Ayuntamiento rinde homenaje a Benito Juárez

Conmemorando los 213 años del natalicio del histórico "Benemérito de las Américas", el Ayuntamiento de Texcoco rindió un memorable homenaje.

A 213 años del natalicio de Benito Juárez, en el parque que lleva su nombre en Texcoco, se rindió homenaje al benemérito de las Américas, en donde la Presidenta Municipal de Texcoco Sandra , señalo la importancia de seguir su ejemplo de gobierno, para mejorar la vida de los más necesitados.



Acompañada por el Secretario del ayuntamiento Juan Darío Arreola Calderón, el Síndico Municipal, regidores y directores de área, la presidenta municipal presidió la ceremonia, en se recordó a Pablo Benito Juárez García, quien hace 213 años nació, coincidiendo el equinoccio de primavera, como un augurio de que estaría destinado a ser uno de los Presidentes de México más sobresalientes.

El Profesor Alejandro Contla Carmona, cronista de Texcoco, recordó parte su ideología que quedó plasmada en frases célebres, ’gobernar, es entregar obras materiales al servicio de la gente necesitada’, ’era hacer mucho con los precarios fondos de un país devastado por al guerra civil; recordó.

Señalando que: "Juárez deja las bases para consolidar espacios de libertad, más no de libertinaje; los de fraternidad, más no los del odio, o del egoísmo; de la igualdad no para vivir mejor, sino para vivir bien, vivir mejor es desplazar a otro, vivir bien es compartir y repartir bienes que sirven y no los que corrompen".