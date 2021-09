Testimonios del terremoto del 85, sobrevivientes reviven la catástrofe

El terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 sigue siendo un recuerdo terrible para miles de personas que sobrevivieron a su magnitud destructiva de 8,1 grados en la escala de Richter.

Una gran cantidad de fallecidos no tuvieron la oportunidad de saber que el suelo de la capital se estaba moviendo aquella mañana, y en apenas dos minutos el daño estaba hecho: escombros por todos lados, gritos de auxilio, alarmas y sirenas inundaron ese día el entonces Distrito Federal.

Francisco Ramos Zárate es uno de los 18 alumnos sobrevivientes de entre cientos que murieron bajo los escombros de una preparatoria del Conalep. Él contó a Notimex que en el momento del sismo se había levantado de su lugar para exponer un tema en la clase de matemáticas.

“Sentí un fuerte golpe sobre la cabeza cuando me levanté para dar un tema sobre matemáticas; después, todo era oscuro y escuchaba lamentos. Cuando recuperé el sentido no escuché más ruido ni nada, sentí que algo me aprisionaba… Tomé el mando y comencé a pasar lista de mis compañeros”, dijo.

Transcurrieron 36 horas hasta que él y sus compañeros fueron finalmente rescatados. Luego de lo ocurrido, Francisco se unió al grupo de rescate “Topos BR-19” y actualmente vive en Estados Unidos.

Uno de los inmuebles que quedaron hechos escombros en el 85 fue el edificio Nuevo León en Tlatelolco, donde familias enteras quedaron bajo los escombros. Óscar, entrevistado por El Universal, contó cómo sobrevivió durante cinco días tras quedar enterrado hasta las rodillas.

El edificio Nuevo León después del sismo.

Sufría sed, alucinaciones y sabía que había perdido el brazo izquierdo, pero no podía ver nada. Sentía también que se le había reventado un ojo y la oreja, y que sería cuestión de tiempo para que muriera desangrado.

Durante los cinco largos días cantó canciones, bromeó sobre su estado y se apoyó de la voz de su esposa, Rebeca, para aferrarse a la vida hasta que llegaron los rescatistas. “Si hay alguien con vida, que toque con una piedra”, les dijeron los rescatistas, y aunque demoraron mucho, al fin vio la luz el 23 de septiembre.

Jesús Francisco Flores Medina nació el día del terremoto. El siniestro cobró la vida de 24 de sus familiares, incluida su madre, de apenas 17 años, que murió con él dentro de su vientre.

Fue su abuela quien, gracias a que minutos antes salió a la calle, logró salvarlo cuando batallaba por su vida en el interior de su madre.

“Vio a mi madre, que aun entre los escombros tenía los brazos y manos cubriéndose el vientre, dentro del que yo me movía. Mi abuela me contó que, sin titubear, con una navaja de rasurar cortó su vientre y me sacó. Así nací, en esas circunstancias”, contó a El Universal.

Gabriela Parra consideró, en entrevista para Vice, que el terremoto de 1985 hizo más daño y tomó más desprevenidos a los capitalinos que el de 2017. Aseguró que el primero dejó más muertes y desastres porque las construcciones en la actualidad se rigen por otras leyes.

“Una cosa es la naturaleza, otra la corrupción y los pésimos materiales que utilizan para construir y economizar gastos. Fue verdaderamente aterrador, la intensidad del temblor fue muy fuerte e impactante”.

¿Cuántas personas murieron en el terremoto del 85?

Solo hay estimaciones sobre el número de fallecidos en el 85.

Según información del Gobierno de México, la cifra oficial de muertos por el sismo de 1985 fue de 3,192. Sin embargo, las estimaciones de algunas organizaciones afirman que los fallecidos podrían ser 20,000 y hasta 35,000.

¿Qué hizo el gobierno en el terremoto del 85?

El Gobierno brilló por su ausencia y la falta de apoyo a la ciudadanía.

El manejo de la tragedia por parte del gobierno fue duramente criticado, siendo la principal muestra de incongruencia que el entonces presidente Miguel de la Madrid frenó el completo despliegue del Ejército en las labores de rescate y rechazó la ayuda internacional.

Las crónicas detallan que fueron los civiles quienes se adaptaron en seguida al desastre y se unieron en cadenas de ayuda para apoyar en los esfuerzos de rescate, salvando muchas vidas y acogiendo a los damnificados.

Carlos Monsiváis escribió que tras el sismo de 1985 “la gente se abocó a las tareas de hormiga, aprovisionó albergues, organizó la ayuda, salvó vidas e hizo posible la comprensión colectiva”.

¿Qué temblor fue más fuerte, el de 1985 o 2017?

Aunque hubo varias coincidencias, en 2017 la sociedad estaba mejor informada y preparada.

El sismo del 2017 fue menos intenso (7,8 grados Richter) y tomó a la gente con una cultura de la prevención que no existía 30 años atrás. No hubo un derrumbe masivo de edificios, aunque estos sí se balancearon, y los que sí se perdieron fueron los más antiguos.

El terremoto de 1985 fue uno de los más devastadores en la historia de México, y a partir de ahí la sociedad y un sinnúmero de organizaciones exigieron al Gobierno que implementara un mayor control en las construcciones y una preparación adecuada para que ese nivel de desastre no se volviera a repetir. La Verdad Noticias.

