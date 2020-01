Terrible negligencia del IMSS provoca muerte de mujer por no atender herida infectada

Los familiares de Julia Campos Vázquez de 66 años de edad, aseguran que la mujer fue víctima de una terrible negligencia médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que más parecía un trato inhumano ya que señalan que al ingresar al hospital y después de una cirugía nadie quiso hacerse cargo de ella por lo que falleció.

NEGLIGENCIA EN EL IMSS

En la clínica número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Tamaulipas, fue el escenario de una atroz negligencia fue por parte del personal de este nosocomio, y la víctima una mujer de la tercera edad.

Ha sido la familia de la ahora occisa quienes han señalado qué fue lo que ha ocurrido. Resultó que el pasado 22 de diciembre, Julia Campos Vázquez de 66 años de edad, ingresó a la clínica con una llaga en la parte baja de la espalda y pese a las instrucciones médicas urgentes, éstas no fueron acatadas generando la brusca recaída de salud.

Personal del IMSS la deja morir mientras sufría por terrible herida

Aunque a la mujer se le realizó una cirugía para disminuir la afectación en el área comprometida cuando llegó al hospital no fue sino el trato posterior que le dieron la que provocó su muerte, pues luego de la intervención la mujer fue literalmente olvidada por los médicos.

Y es que la mujer luego de la cirugía fue hospitalizada en el piso quinto del hospital y no en el siete donde debería estar, esto porque no había espacio, sin embargo al estar en un piso diferente ni los médicos ni las enfermeras se hacían cargo de atender a la mujer pues ellos señalaban que no estaba en el sitio que correspondía.

Así pasaron los días y la condición de la mujer fue empeorando pues nisiquiera recibía alimento, esto debido a su condición médico, por lo que comenzó a padecer desnutrición lo que la debilitó aún más y pese a ver su notable deterioro de salud nadie la atendió.

Luego cuando por fin le hicieron caso la mujer ya no podía recibir medicamentos vía intravenosa por lo que se le practicó un catéter directo al corazón pero solo le empeoró la salud, por lo que el vierne perdió la vida después de contraer una neumonía dentro del IMSS número 6, a causa de la falta de aislamiento a los virus.

