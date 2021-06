Tercera ola de COVID-19 en México es de manera regionalizada: expertos

La tercera ola de COVID-19 en México tiene lugar de manera regionalizada, es decir, solo una parte de los estados del país están registrando un aumento en los casos diarios, por lo que las acciones que se implementen de manera estatal serán fundamentales para reducir la intensidad de la pandemia, afirman expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los expertos indicaron que el número de contagios registró un incremento de entre el 15% y 18% en estados como Baja California, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad de México.

Especialistas consultados señalaron que los gobiernos locales deben implementar medidas de mitigación para aplanar la curva epidémica, pues señalaron que está afectando a la población más joven como sucedió en otros países en donde los menores de 40 años fueron las principales víctimas.

Nueva ola afecta a más jóvenes

Jóvenes, principales víctimas

Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID de la UNAM indicó que el tercer pico de casos por COVID-19 en México se asocia principalmente al turismo y al relajamiento de las medidas, lo que puede contribuir al crecimiento de casos regionalizados.

La nueva ola no sólo es regionalizada, sino que está afectando a la población más joven, advirtió el infectólogo Alejandro Macías.

“Nos damos cuenta de que el incremento de casos está ocurriendo en las zonas costeras, como Quintana Roo, Yucatán, o en el caso de las fronteras como Baja California; sin embargo, es necesario acelerar la vacunación, porque ahora la población más joven es la que se ha contagiado”, detalló.

Tercera ola de COVID-19 en México

Baja California, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad de México, los más afectados.

El experto de la Universidad Nacional Autónoma de México .señaló que es evidente que el turismo y la apertura de las diferentes actividades económicas en los estados influyan en el aumento de contagios, sin embargo expuso que hasta el momento el impacto negativo de esta incipiente tercera ola no se ha reflejado en la cifra de decesos.

“Varios estados reportan un incremento en el número de casos y no se mantuvo la epidemia a la baja, no hemos visto un aumento en el número de defunciones, no estamos como en la segunda, que las muertes crecieron conforme aumentaban los casos”, indicó.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, la tercera ola de COVID-19 en México se registra actualmente en diversos estados del norte y sur del país.

