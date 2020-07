Tepoztlán rechaza al turismo por temor a contagios de Covid-19

Por miedo a contagios de Covid-19, el municipio de Tepoztlán seguirá cerrado al turismo por tiempo indefinido, a pesar de que las autoridades sanitarias cambiaron el semáforo del coronavirus de rojo a naranja desde el pasado lunes 6 de julio.

Tepoztlán se mantendrá cerrado

Rogelio Torres Ortega, presidente municipal del Pueblo Mágico, resaltó que la localidad aún no está listo para recibir visitantes como antaño, debido a que el número de contagios y muertos por el virus SARS-CoV-2 en Morelos sigue en aumento.

“Ofrecemos disculpas a la gente que nos visita, pero no podemos arriesgarnos. Sí estamos en un semáforo naranja, que permite el regreso de ciertas actividades con restricciones sanitarias severas, pero en realidad estamos más en un semáforo rojo”, justificó.

Para asegurarse de que el acceso al municipio está debidamente restringido, el gobierno del estado y habitantes de Tepoztlán instalaron filtros de ingreso para que únicamente permitan la entrada de residentes y visitantes que hayan previamente rentado habitaciones de hotel. Quienes no pueden comprobar un motivo de viaje validado son enviados de regreso por la carretera.

Es preciso recordar que desde el pasado mes de abril, Tepoztlán y otros cinco municipios más, cerraron sus ingresos. En la entrada del municipio, pobladores y gobernantes se organizaron para evitar el ingreso masivo a la localidad ubicada al norte de Morelos, y sólo se permitió el ingreso de proveedores y visitantes.

“Si abrimos, esto se congestiona”, expresó el alcalde, quien destacó que hasta que no haya una reducción sensible en los contagios y las muertes, el municipio permanecerá cerrado: “no es abrir por abrir. Vamos avanzando, no es fácil. No nos vamos a arriesgar”.

De acuerdo con las cifras o conteos del gobierno municipal, durante el último fin de semana pasado, fueron regresados a sus lugares de origen, más de mil vehículos, la mitad de ellos, motociclistas que intentan ingresar al municipio en la inteligencia de que el semáforo ha cambiado en el estado de Morelos.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud de Morelos, durante la emergencia sanitaria se han confirmado tres mil 424 casos de coronavirus Covid-19, de los cuales 207 permanecen activos, y se han registrado 747 defunciones. Tepoztlán tiene 48 casos acumulados, de los cuales 37 se han recuperado a la enfermedad.