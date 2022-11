Tenencia Edomex 2022: ¿Cuál es la fecha límite para pagarla?

¿Aún no has pagado la Tenencia Vehicular Edomex 2022? No te preocupes, aquí te decimos cómo hacerlo y cuál es la fecha límite para cumplir con esta obligación tributaria.

De esta manera, tu vehículo no se hará acreedor a algún cargo económico por no cumplir con este requisito.

Tenencia Edomex 2022: ¿Cuándo es la fecha límite para pagar?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México, los contribuyentes tendrán hasta el próximo 31 de diciembre de 2022 para hacer el pago de la tenencia.

Por esta razón, si aún no realizas este pago, te recomendamos hacerlo lo antes posibles y así evitar alguna multa.

¿Cómo pagar la Tenencia Edomex 2022?

Las personas que aún no hayan realizado el pago de la tenencia tendrán que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente

Capturar el número de placas del vehículo

Validar todos los datos del auto

Elegir el ejercicio fiscal del 2022

Descargar e imprimir el formato de pago

¿En dónde se puede hacer el pago?

Posteriormente, se podrá acudir a alguno de los Módulos de Recaudación de la entidad, así como en tiendas de autoservicio, sucursales bancarias y Telecomm.

¿Cómo consultar si mi auto tiene multas o infracciones?

Por otro lado, para conocer si tu vehículo tiene alguna multa o adeudo, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página de infracciones del Edomex Captura los datos que solicita el sistema como placa, VIN licencia de conducir, nombre del conductor y número de infracción El sistema arrojará las infracciones que tiene el vehículo (en caso de existir) Se mostrarán los detalles de la infracción

Posteriormente, en la misma página se generará la línea de captura correspondiente para realizar el pago en línea.