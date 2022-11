Temporada de huracanes en el Océano Atlántico y Pacífico termina

La temporada de huracanes del año 2022 tendrá su último día en el 30 de noviembre en los Océanos Atlántico y Pacífico.

Esto, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien predijo que antes del inicio de la temporada, entre las dos regiones habrán hasta 61 potenciales ciclones, cifras más altas de las normales.

En La Verdad Noticias vamos a explicarte cómo es que ambas dependencias que vigilan el clima llegaron a dicha conclusión.

¿Cuántos huracanes tuvo esta época?

El huracán Ian dejó un paso de 58 muertos cuando llegó a Florida

Para este año, la temporada ‘normal’ de huracanes tuvo 14 tormentas, de las que 8 se convirtieron en huracanes, y solamente dos alcanzaron la clasificación de ‘intensos’, es decir de categoría 3 en adelante, los que fueron Ian y Fiona.

Emmanuel Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional aseguró que fue una temporada normal, pero algo inusual puesto que en agosto no se desarrolló ningún sistema, dado que por lo normal es el mes más activo.

“Esto no pasaba desde 1997. Esa deficiencia de tormentas en agosto probablemente fue la que causó que no se cumpliera la parte alta del pronóstico o que la temporada no fuera tan activa como se esperaba”, dijo el experto.

Solamente tres tormentas entraron con fuerza en el territorio nacional, otras se desintegraron antes de llegar a tierra y los restantes no llegaron al país, pero provocaron lluvias fuertes y vientos por sus remanentes.

Los huracanes Ian y Nicole tocaron tierra en Florida, Estados Unidos, y dejaron muertes y caos a su paso.

TE PUEDE INTERESAR: Náuticos auguran cerrar temporada de huracanes con números positivos

¿Qué es un huracán?

Las tormentas pueden convertirse en huracanes

Un huracán es un sistema de baja presión que normalmente se forma en los trópicos, viene acompañado de fuertes vientos y pueden causar daños catastróficos a las costas y varios cientos de millas tierra adentro.

Sus vientos pueden exceder las 155 millas por hora y también pueden generar tornados, crear mareas de tormenta a lo largo de la cosa y causar inundaciones y daños extensos por las lluvias torrenciales.

Las tormentas menores igual pueden convertirse rápidamente en huracanes, y las personas deben prepararse de antemano con alimentos no perecederos, agua embotellada, radios de baterías, documentos importantes y medicina recetada.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para informado.