Temen que ‘El Chapo’ dañe las tuberías e inunde prisión de EU

Consideran que el sospechoso podría arruinar tuberías para escapar; sus abogados piden cambios en los procesos de encuentros

Los abogados de Joaquín, El Chapo, Guzmán, han emitido un nuevo documento dirigido a las autoridades de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, en el que se quejan de lasa que está siendo sometido el acusado en su afán de cuidar que; pero las situaciones descritas parecen rozar ya argumentos más propios de unade Hollywood. Un documento presentado por Federal Defenders of New York —los abogados del sinaloense— pone en evidencia que el Buró Federal de Prisiones (BOP)No parece realista la posibilidad de que el señor Guzmán o cualquier otra persona pueda dañar dicho sistema", dice Michael Schneider, abogado de oficio del, quien explica que esas tuberías están situadas a dos metros del suelo y que los tubos de acero tienen un grosor considerable. En el documento dirigido al juez y fechado el pasado 15 de septiembre, los abogados de El Chapo solicitan una serie de cambios para sus encuentros, que actualmente se llevan a cabo en unde metal con un vidrio blindado, lo que se ha vuelto tortuoso, según sus dichos. Estos encuentros se realizan en la Unidad de Vivienda Especial número 10 localizada al sur de la. Hasta el momento a lale es imposible pasarle algún documento, y cuando hay que mostrárselos lo hacen pegándolos a la ventana.Actualmente las autoridades han adaptado un pequeño carrito con una bocina para que pueda, ya que el vidrio imposibilitaba que se escuchen claramente ambas partes. Desde que Joaquín Guzmán fue, el gobierno de ese país ha manifestado, en varias ocasiones, distintos, por eso se mantiene unen su custodia; por ejemplo, en un principio el Juez federal sugirió que las audiencias delse realizaran por video llamada. Después, la fiscalía aseguró quepodría pedir a través de ellos que. Durante el proceso judicial el Buró Federal de Prisiones (BOP) ha argumentado que las condiciones de reclusión de Guzmán no son inhumanas y obedecen a la necesidad de evitar que, como lo hizo en dos ocasiones en México.