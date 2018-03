Temen fuga de la dueña del Colegio Rébsamen

Desde el lunes pasado nadie ha tenido noticias de MónicaGarcía; padres que ya pagaron todo el ciclo escolar exigen de vuelta su dinero. Recuperó sus bienes. Dos días después del sismo fue la última vez que se vio a Mónica García (der.), cuando sacaba sus pertenencias del colegio mientras las labores de rescate continuaban. No se ha “reportado” en los chats de WhatsApp, con el que mantenía contacto con los padres que perdieron a sus hijos en el siniestro ni con los que buscan dónde colocar a los niños a mitad del ciclo escolar. Los afectados consideran que posiblemente con los problemas legales que enfrenta la maestra se haya refugiado en otro estado del país. Así lo dieron a conocer padres de familia del colegio, quienes ayer se reunieron para acordar las acciones a seguir sobre la educación y el futuro de sus hijos, y que a la fecha no han podido continuar con sus estudios de manera cotidiana, ya que algunos de los que observaron lo sucedido el día del temblor y otros que sobrevivieron al accidente no han recibido tratamiento sicológico. Aseguran que los directivos de la escuela deben atender a los niños; sin embargo, nadie asume su responsabilidad con ellos ni con los niños, “pensamos que era una escuela seria, éramos una comunidad muy unida, pero con este tipo de actitudes nos demuestran otra cosa.

“Nos parece muy extraño que ni si quiera nos haya llamado, se desconectó totalmente de nosotros y está evadiendo su responsabilidad"

Investigaciones abiertas

Te puede interesar

Sobre Mónica García Villegas la procuraduría capitalina tiene abiertas dos investigaciones. La primera para esclarecer si presentó documentos falsos ante el Invea —sobre el uso de suelo en la colonia y que supuestamente violaba— y, la segunda, por homicidios dolosos a raíz de los sucedido el 19 de septiembre; aunque la han mandado citar en calidad de testigo, la mujer no ha pisado las ocinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Molestia. Unos 20 padres de familia que a inicio del ciclo escolar pagaron la colegiatura piensan proceder legalmente contra los encargados del plantel educativo, pues desde que ocurrió la tragedia no les han querido devolver todo lo que invirtieron en la educación de sus hijos. Los afectados explicaron que entre la inscripción, los 12 meses de pago, los talleres y actividades extracurriculares en los que inscribieron a sus hijos, en promedio son 100 mil pesos por alumno; a 13 días de que el colegio dejara de prestar sus servicios y enterarse que ya perdieron el registro ante la SEP, no han encontrado respuesta de los directores. Los padres siguen esperando la respuesta de la Secretaría de Educación Publica. Con información de El Universal