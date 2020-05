Temen brote de coronavirus en Ayahualco, Veracruz, tras 20 muertos con síntomas

Autoridades municipales de Ayahualco, Veracruz, temen sobre un posible brote de coronavirus en la localidad de Los Altos, donde en menos de un mes, 20 personas murieron, luego de presentar síntomas similares a los de la Covid-19.

Sin embargo, según cifras de la Secretaría de Salud de Veracruz, en el municipio de Ayahualulco, Veracruz sólo se han registrado cuatro casos positivos y dos muertes por coronavirus, todos en la comunidad de Los Altos.

Según documentó Milenio noticias, de las 20 personas muertas en la localidad en menos de un mes, 17 fallecieron luego de regresar de la Ciudad de México, donde tranajaban en la Central de Abastos, por lo que sospechan que ahí pudieron contraer el virus.

Elvia Ruth García Blazquez, directora de Salud de Ayahualulco, dijo a Milenio que no todos los fallecidos se les realizó la prueba de coronavirus, pues la mayoría acudió a clínicas particulares, además de que los pobladores no permiten realizarla porque tienen miedo o piensan que "trae algo para matar a la gente".

“Si sabemos de los decesos, pero desafortunadamente no acude la gente a nosotros. Fueron alrededor de 16 de 17, pero es por lo mismo, la gente no acude a los centros de salud o si es que va, acuden a un médico particular. La mayoría son gente que viene de fuera, de México, se habla mucho de que de la Central de Abasto; al cerrar la central, a la hora de despedir toda la gente se vienen. Ya vienen infectados, ya vienen enfermitos”, dijo a Milenio Elvia Ruth.

Las personas muertas por coronavirus en Los Altos, Ayahualco; fueron sepultadas sin respetar medidas de sana distancia. | FOTO: MILENIO

Actualmente, sobre la calle Galeana, en el municipio de Ayahualco, todavía se concentran varios casos sospechos y es ahí donde se registró la mayoría de las muertes, presuntamente, a causa del coronavirus.

Realizan funerales sin medidas de sana distancia

De acuerdo con Milenio, la mayoría de los funerales de las personas que murieron en el último mes, se llevaron a cabo sin las medidas de sana distancia que estableció la Secretaría de Salud federal al inicio de la pandemia.

Pese a que las autoridades municipales acudieron a la localidad de Los Altos para llevar cabo los trabajos de desinfección, los pobladores les negaron el paso. Además, se negaron a recibir insumos para protegerse del virus como cubrebocas y gel antibacterial, pues aseguran que el gobierno busca matar a las personas con fumigaciones.

Te puede interesar: Llegan 200 médicos cubanos a Veracruz para combatir crisis por covid-19

“Hay desinformación gente de aquí del mismo pueblo se ha dedicado a mal informar y ha generado cierto descontento en la población”, dijo Carmelo Huesca, funcionario municipal.