Teletón 2022 busca construir dos nuevos centros de rehabilitación

Este sábado 17 de diciembre dio inicio la edición 25 del Teletón 2022 en México, durante una transmisión que tiene como finalidad recaudar fondos para la construcción de dos centros de rehabilitación, uno en Guerrero y otro Sinaloa.

Durante los 25 años que lleva operando, la fundación Teletón ha ayudado a cientos de niños con discapacidad, autismo y cáncer. Este año, el gran cierre del evento se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Cabe destacar que la organización se convirtió en un importante medio de apoyo durante la pandemia de COVID-19 pues sus hospitales fueron utilizados para atender pacientes de esta enfermedad.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes, se detalló que los nuevos centros serán construidos en Mazatlán y en Tlapa, justo el corazón de la montaña de Guerrero.

“Esto difícilmente se podría haber anunciado sin el apoyo del Gobierno Federal, de este programa nacional de Becas a la Rehabilitación, es que si podemos entre todos con el esfuerzo, el amor y la sensibilidad”, apuntó Fernando Landeros, presidente de Teletón.

“Hace ocho años no construíamos un nuevo centro Teletón, pero este año, con la confianza, con la fe del País, de poder alcanzar y rebasar nuestra meta, queremos construir dos nuevos centros de rehabilitación”, dijo Landeros.

“El de Tlapa será muy importante porque Tlapa es la región más pobre de México y duele mucho el que no tengan atención especializada, a veces ni siquiera médicos, estamos buscando que haya médicos generales y especialistas en la Montaña de Guerrero”, indicó López Obrador.

“Cuando hablamos con Fernando vino y me pidió mi punto de vista y donde establecerlo le dije Tlapa, en la montaña, pasaron unos días y me dijeron que no se podía, porque no había especialistas”, expuso.

