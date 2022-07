Tec de Monterrey niega seguro a estudiante que quedó huérfana

Natasha Casillas Martín, una estudiante del Tecnológico de Monterrey, denunció a la institución por negarle una beca o crédito para concluir sus estudios tras el fallecimiento de su madre, responsable de los pagos.

A través de sus redes sociales, la estudiante de la carrera de Administración Financiera, relató la difícil situación que está viviendo tan solo un semestre de finalizar, en el campus Guadalajara, tras la negativa de la institución.

De acuerdo a Natasha, quien perdió a su madre hace tres semanas, el departamento de finanzas de la institución no le quiere respetar un seguro de fallecimiento de la persona responsable del pago de las colegiaturas, argumentando que ya cerraron las fechas para los procesos y así recibir el apoyo.

Estudiante denuncia falta de empatía del Tec de Monterrey

La joven denunció a la institución.

"Actualmente me falta un semestre para poder terminar mi carrera y se activó un 'seguro por fallecimiento de la persona responsable del pago de las colegiaturas', el cual no me quiere hacer válido el departamento de finanzas. No cuento con beca ni con ningún familiar que me pueda apoyar económicamente", comentó la joven universitaria.

Además, Natasha reveló que se quedó con la tutela de sus dos hermanitas, por lo que criticó a la institución porque "ignora y deshumaniza" su problemática con el argumento de que ya cerraron las fechas para los procesos.

"Lo siento por no saber qué día mi mamá iba a fallar y tener todo preparado para la beca antes de tiempo", expresó la joven al compartir un par de fotografías del seguro de fallecimiento así como el certificado de defunción de su progenitora.

El caso se viralizó en Twitter, por lo que el Tecnológico de Monterrey le expresó sus condolencias a la estudiante y le aseguró que atenderá su caso. En tanto, la Condusef expresó su apoyo a la estudiante y la invitaron a presentar su reclamación a través de su portal de queja electrónica.

Te puede interesar: El Tec responde a AMLO: “profesores tienen prestaciones por encima de la ley”

¿Cuánto cuesta el semestre en el Tec de Monterrey?

Tiene campus en diversas partes del país.

El Tecnológico de Monterrey cuenta con campus en diversas partes del país. En promedio, el costo total por semestre (48 créditos) es de $120,700 pesos. En el caso de la estudiante de Guadalajara, denunció que el Tec de Monterrey no le quiso hacer válido el seguro por fallecimiento del responsable de los pagos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!