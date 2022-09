¿Te pueden revistar tu ticket de compra al salir de la tienda? esto dice Profeco

Luego de la polémica generada por la clausura de Sam's Club por revisar el ticket de compra a los clientes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se pronunció al respecto y aclaró si los establecimientos pueden exigir el ticket al salir de la tienda.

Esta práctica es común en establecimientos instalados en México como Sam's Club, Costco y otras tiendas de venta de productos, sin embargo, el organismo señala que esto es ilegal porque va en contra de las políticas instauradas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en días pasados, la Procuraduría del Consumidor clausuró una tienda Sam´s Club ubicada en el Estado de México y dispuso el cierre total de tres días por realizar esta práctica.

¿Qué hacer si te revisan el ticket de compra?

Ticket de compra no debe ser exigido, dice la Procuraduría Federal del Consumidor

El organismo apunta que revisar los tickets es ilegal porque va en contra de las políticas en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor el cual señala: “Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación”.

En ese sentido, señala que los consumidores se pueden negar a mostrar el ticket, sea cual sea la tienda en la que se le solicite y, además, pueden denunciarlo ya que se trata de una práctica que va en contra de los derechos de los clientes.

En caso de pasar por una situación como esta se puede denunciar al establecimiento a través de los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, o bien, a través de una denuncia en línea a través del correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

Te puede interesar: Profeco explica si la cuenta es gratis cuando no recibes el ticket

¿Qué pasa si no me dan el ticket de compra?

Ticket de compra.

El ticket no sólo sirve para revisar que la cuenta se haya efectuado de manera correcta o saber el monto a pagar, sino que es un respaldo para el comprador en caso de reclamación, devolución y para hacer válida una garantía.

El no entregar el ticket de compra va contra le ley, sin embargo no significa que la cuenta sea gratuita, aunque hay excepciones. De acuerdo a Profeco, los proveedores pueden incluir dentro de sus políticas que una cuenta no tendrá que pagarse si el establecimiento no entrega el ticket al cliente, en este caso, deberán cumplir con la promesa de compensación voluntaria, de no ser así, el consumidor puede levantar una queja.

